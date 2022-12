Ισπανία: Επιστολή – βόμβα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Μαδρίτη

Η ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε το δημοσίευμα.

Η πρώτη επιστολή βόμβα εστάλη στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην ισπανική πρωτεύουσα την περασμένη Τετάρτη. Ο υπεύθυνος ασφαλείας της πρεσβείας της Ουκρανίας στη Μαδρίτη τραυματίστηκε ελαφρά από την έκρηξη της επιστολής που απευθυνόταν στον πρεσβευτή, γεγονός που ώθησε το Κίεβο να ζητήσει την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλες τις διπλωματικές του αντιπροσωπείες.

Μετά την έκρηξη της επιστολής στην πρεσβείας της Ουκρανίας άλλες δύο «ύποπτες» επιστολές εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν.

BREAKING: #BNNSpain

Authorities in #Spain are investigating the discovery of a suspected explosive package at the United States #Embassy in #Madrid (@USembassyMadrid), the sixth such package discovered in recent days. pic.twitter.com/3ftneRZB1U

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 1, 2022