Οργή στην Κίνα για τα νέα lockdown λόγω έξαρσης του Covid - Ζητούν την παραίτηση του Σι Τζινπίνγκ

Διαμαρτυρίες έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη την Κίνα, με εκατοντάδες συγκεντρωμένους να φωνάζουν «Παραιτήσου, Σι Τζινπίνγκ! Παραιτήσου, Κομμουνιστικό Κόμμα».

Οι πολίτες ξεσπούν κατά της δρακόντειας πολιτικής zero Covid – που εφαρμόζει η χώρα, σχεδόν τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Η φονική πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Σιντζιάνγκ, από την οποία σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 9 την Πέμπτη, φαίνεται να τροφοδότησε την οργή, καθώς εμφανίστηκε βίντεο που φαίνεται να δείχνει ότι τα δρακόντεια μέτρα κατά του κορωνοϊού καθυστερούσαν τους πυροσβέστες να φτάσουν στα θύματα..

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους στο κέντρο της Σαγκάης το Σάββατο να ανάβουν κεριά για να θρηνήσουν τους νεκρούς της πυρκαγιάς στο Σιντζιάνγκ.

Το πλήθος αργότερα κρατούσε λευκά φύλλα χαρτιού – σε μια συμβολική διαμαρτυρία κατά της λογοκρισίας – και φώναζε: «Χρειαζόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα, χρειαζόμαστε ελευθερία».

Σε πολλά βίντεο, ο κόσμος ακούστηκε να φωνάζει συνθήματα κατά του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και κατά του Κομμουνιστικού Κόμματος ζητώντας να «παραιτηθούν».

Το πλήθος φώναζε επίσης «δεν θέλω τεστ Κόβιντ, θέλω ελευθερία!» και «δεν θέλω δικτατορία, θέλω δημοκρατία».

Αλλά βίντεο δείχνουν πολίτες να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της Κίνα ενώ κρατούν πανό που διαμαρτύρονται για τα εξαιρετικά αυστηρά μέτρα του Πεκίνου για την πανδημία.

Protests in Shanghai again today!!!

People have gathered again on Urumqi Road in Shanghai, chanting:

“Xi Jinping resigns. ”

The police arrested persons.#UrumqiRoadShanghai #Shanghai #China #ChinaUprisingThread pic.twitter.com/832O9Yrsat

— 247ChinaNews (@247ChinaNews) November 27, 2022