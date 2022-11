Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο ενώ είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος των G20

Τις εκρήξεις ακολούθησαν προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές σε όλη την Ουκρανία, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε βιντεοσκοπημένη ομιλία στους ηγέτες της Ομάδας των 20 κρατών που συνεδριάζουν στο Μπαλί.

Tουλάχιστον ένας άμαχος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ρωσικής πυραυλικής επίθεσης σε πολυκατοικία στο Κίεβο, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Η Ρωσία απαντά στην ισχυρή ομιλία του @Zelenskiy στην #G20 με νέα πυραυλική επίθεση. Πιστεύει κανείς σοβαρά ότι το Κρεμλίνο θέλει πραγματικά την ειρήνη; Στο τέλος της ημέρας, οι τρομοκράτες πάντα χάνουν» έγραψε στο Twitter ο Andriy Yermak, επικεφαλής του προεδρικού επιτελείου.

Russia responds to @ZelenskyyUa ‘s powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια επίθεση εδώ και πάνω από μία εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας η Ρωσία απέσυρε τα στρατεύματά της από τη Χερσώνα.

Video by the Office of the President pic.twitter.com/YRYsVTjyOc

BREAKING: #BNNUkraine Reports

Explosions were heard in Kyiv, and smoke could be seen rising above the city. The air is filled with explosions.

Sumy, Odesa, and Kyiv are all under air defense. pic.twitter.com/TSFlbwEVmz

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 15, 2022