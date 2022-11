Επιχείρηση «Ειρήνη»: Αποκλεισμός σε φορτίο με στρατιωτικά οχήματα για τη Λιβύη - Παραβίαση του εμπάργκο όπλων

Μπλόκο σε φορτιό με μετασκευασμένα οχήματα που προορίζονταν για στρατιωτική χρήση στη Λιβύη ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Ειρήνη» καθώς κρίθηκε ότι υπήρξε παραβίαση του εμπάργκο όπλων στη χώρα που έχει επιβληθεί από τον ΟΗΕ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες που κατάσχεται φορτίο σε εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αριθμό 2292 που ελήφθη το 2016».

EU🇪🇺 Operation #EUNAVFORMED #IRINI seized illegal cargo in breach of the UN🇺🇳 #ArmsEmbargo on #Libya.

Dozens of vehicles modified for military use were discovered during an inspection of 🚢 MV MEERDIJK.

Read more:➡️ https://t.co/hgymEFw2Td pic.twitter.com/7qs2YCh5cj

— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) November 9, 2022