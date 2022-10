Έπαιξε πινγκ πονγκ με τον πρόεδρο του Καζακστάν ο Ερντογάν (video)

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται στην Αστάνα και απ’ ότι φαίνεται βρήκε χρόνο για να «ξεφύγει» λίγο από την πολιτική, παίζοντας πινγκ-πονγκ με τον Καζάκο ομόλογό του Κασίμ Τοκάγιεφ.

Ο Ερντογάν βρίσκεται στο Καζακστάν και έπειτα από τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, έβγαλαν τα σακάκια και βρήκαν λίγο χρόνο για να αποφορτιστούν, παίζοντας πινγκ πονγκ. Ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε πως αισθάνεται αρκετά άνετα στο συγκεκριμένο περιβάλλον και περνάει καλά.

(VIDEO) Turkish President Recep Tayyip Erdogan plays table tennis with his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev in Astana pic.twitter.com/jrL7ve5Are

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 12, 2022