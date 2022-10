Μαζικά αντίποινα της Ρωσίας στο Κίεβο και άλλες πόλεις - Εκτόξευσαν 75 πυραύλους, ανατίναξαν γέφυρα - Μέχρι στιγμής 8 νεκροί και 24 τραυματίες

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 24 τραυματίες σε συνοικία του Κιέβου, μετά τον βομβαρδισμό το πρωί της Δευτέρας (10/10) στο Κίεβο, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, εκρήξεις σημειώθηκαν τόσο στην ουκρανική πρωτεύουσα όσο και σε άλλες πόλεις, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς και το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να ανακοινώνει έναν αρχικό απολογισμό.

This is *right* in the centre of Kyiv, beside a busy park at exactly the time when people were rushing to work. No confirmation yet on number of fatalities. — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Το Κίεβο στοχοθετήθηκε για πρώτη φορά μετά από τρεις και πλέον μήνες, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμαζόταν για συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του δύο ημέρες μετά την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας.

Μπαράζ εκρήξεων στην Ουκρανία -Εκτοξεύτηκαν 75 πύραυλοι

Στο Κίεβο, δημοσιογράφοι του AFP είδαν πολλά ασθενοφόρα στο κέντρο της πόλης να κατευθύνονται προς το μέρος όπου ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις γύρω στις 08:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος). Μεγάλες στήλες καπνού ήταν ορατές, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν δύο νέες εκρήξεις. Η τελευταία φορά που είχε πληγεί το Κίεβο ήταν στις 26 Ιουνίου.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα το πρωί 75 πυραύλους εναντίον πόλεων της Ουκρανίας.

«Το πρωί, ο επιτιθέμενος εκτόξευσε 75 πυραύλους, 41 από τους οποίους καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνά μας», δήλωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης «μη επανδρωμένα αεροπλάνα μάχης».

Τουλάχιστον 8 νεκροί -Καταστροφές σε κτίρια του Κιέβου

Από τον βομβαρδισμό σήμερα το πρωί του Κιέβου επλήγησαν κτίρια, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος διευκρίνισε ότι ορισμένα από τα κτίρια αυτά αποτελούν μέρος της “κρίσιμης σημασίας υποδομής” της πόλης.

Ο Κλίτσκο διευκρίνισε επίσης στην ανάρτησή του στο Telegram ότι πολλές εκρήξεις συγκλόνισαν την συνοικία Σεφτσενκίφσκι του Κιέβου σήμερα το πρωί, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό της περιοχής αυτής.

Civilian cars on fire in centre of Kyiv. Speechless…

You will pay for every soul you have taken from this earth you heartless suckers. #Kyiv #russiaisateroriststate #SlavaUkraini #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/7gS1FVQjtk — Dan🇺🇦 (@youngdanax) October 10, 2022

People singing Ukrainian songs as they hide in the underpass of the Nyvky metro station in Kyiv on the morning of Oct. 10, during the hardest missile attack the city has seen in months. 📹 Anton Paliuta pic.twitter.com/Ni0XqQWnQ0 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2022

Σύμφωνα ωστόσο με την αστυνομία του Κιέβου, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

“Τα περισσότερα πλήγματα ήταν στο κέντρο της πρωτεύουσας”, διευκρίνισε η αστυνομία στη σελίδα της στο Facebook. “Προς το παρόν έχει γίνει γνωστό ότι 12 τραυματίστηκαν. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν”.

Στο παρακάτω βίντεο, πολίτες που έχουν καταφύγει στο μετρό του Κιέβου, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης πυραυλικής επίθεσης κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, τραγουδούν Ουκρανικά τραγούδια.

Αναντινάχθηκε γέφυρα στο Κίεβο -Εκρήξεις σε πολλές πόλεις

Στην ουκρανική πρωτεύουσα ανατινάχθηκε επίσης μια γέφυρα, μετέδωσε το Anadolu, το οποίο είχε διευκρινίσει νωρίτερα επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι πέραν του Κιέβου εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στις πόλεις Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, Ντνίπρο, Λβιβ και Τερνόπιλ.

This is Kyiv today. Video was published by the President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/K49uGtZR8S — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) October 10, 2022

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια, σύμφωνα με το Anadolu.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε εξάλλου ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε δρόμο στον οποίο βρίσκονται υπηρεσίες ασφαλείας και το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σήμερα η Σύνοδος του ρωσικού συμβουλίο για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει συγκαλέσει σήμερα σύνοδο του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, στο οποίο μετέχουν οι κύριοι υπουργοί της κυβέρνησής του, πολιτικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι των υπηρεσιών ασφαλείας και των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Χθες, Κυριακή, ο Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι αυτό σχεδίασε την έκρηξη που κατέστρεψε εν μέρει το Σάββατο την γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη από τη Μόσχα ουκρανική χερσόνησο, και σημείωσε ότι πρόκειται για “τρομοκρατική ενέργεια”.

Η κυκλοφορία των τρένων και των αυτοκινήτων επαναλήφθηκε στη γέφυρα μερικές ώρες μετά την έκρηξη, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και την οποία οι ρωσικές αρχές απέδωσαν σε παγιδευμένο φορτηγό. Η έκρηξη στη γέφυρα αυτή, που εγκαινίασε ο Πούτιν το 2018 και αποτελεί σύμβολο της προσάρτησης της Κριμαίας το 2014 από τη Ρωσία, συνιστά νέο πισωγύρισμα για τη Μόσχα την ώρα που οι δυνάμεις της αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην Ουκρανία.

“Οι δράστες, αυτοί που το εκτέλεσαν και αυτοί που έδωσαν την εντολή είναι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες”, σημείωσε χθες, Κυριακή, ο Πούτιν έπειτα από συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της ρωσικής Ανακριτικής Επιτροπής, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από το Κρεμλίνο. “Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια που είχε στόχο να καταστραφεί ρωσική πολιτική υποδομή κρίσιμης σημασίας”, πρόσθεσε.

Το Κίεβο δεν έχει ούτε επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει ανάμειξή του. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιορίστηκε να αναφερθεί σε βίντεό του στον “νεφελώδη” καιρό το Σάββατο στην Κριμαία –σε πιθανό υπαινιγμό του στον καπνό από την πυρκαγιά στη γέφυρα –“ενώ έκανε επίσης ζέστη”. Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε στο ίδιο βίντεο για μια Κριμαία “χωρίς δυνάμεις κατοχής”.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε εξάλλου τους Ρώσους στρατιωτικούς “τρομοκράτες” μετά τα πλήγματα σε κατοικημένα κτίρια της Ζαπορίζια, πόλης στην νότια Ουκρανία, από τα οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και 89 τραυματίστηκαν, τρεις ημέρες μετά προηγούμενους βομβαρδισμούς που είχαν προκαλέσει εκεί τον θάνατο 17 ανθρώπων.