Βρετανία: Τέσσερις άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου

Τέσσερις άνθρωποι φέρονται να τραυματίστηκαν από μαχαίρι κατά τη διάρκεια ενός «σοβαρού περιστατικού» στο κέντρο του Λονδίνου.

Αξιωματικοί της μητροπολιτικής αστυνομίας και τραυματιοφορείς έσπευσαν στην περιοχή που σημειώθηκε το επεισόδιο, στο Bishopsgate, κοντά στο σταθμό Liverpool Street και λίγα μέτρα μακριά από ένα αστυνομικό τμήμα.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό με τα μαχαιρώματα ξεκίνησε όταν παρευρισκόμενοι επενέβησαν για να σταματήσουν άγνωστους που έκλεψαν ποδήλατα.

Omg, 4 people stabbed in Bishopsgate, London at 10am today, unconfirmed reports that it was over a bike theft and people tried to intervene.

Crime is out of control, what will @SadiqKhan do?!

Video from – @AndyCCochrane pic.twitter.com/7taR1f7mL4

