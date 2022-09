Πούτιν: Τέσσερις νέες περιοχές στη Ρωσία - Καλεί το Κίεβο σε συνομιλίες

Κατά την ομιλία του από το Κρεμλίνο ενώπιον εκατοντάδων μελών του πολιτικού προσωπικού της Μόσχας, ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα νέα εδάφη με όλα τα μέσα που διαθέτει. «Ο λαός αποφάσισε. Υπάρχουν τέσσερις νέες περιοχές στη Ρωσία», είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Υπογράψαμε την προσάρτησή τους και ελπίζουμε το κοινοβούλιο να την κάνει αποδεκτή. Εξάλλου, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, προβλέπεται στον χάρτη του ΟΗΕ. Εδώ μάχονταν οι προ παππούδες μας.

Όλοι εκείνοι που θέλουν να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν, είναι θύματα των απάνθρωπων ενεργειών του καθεστώτος του Κιέβου. Θα φτιάξουμε τις υποδομές και θα αυξήσουμε την ασφάλεια, ώστε να αισθανθούν οι πολίτες την πλήρη υποστήριξη της μητέρας Ρωσίας. Δεν θα τους προδώσουμε ποτέ, θα γίνουν Ρώσοι πολίτες. Η απόφαση του 1991 δεν βασίστηκε στην επιθυμία των πολιτών. Η Ρωσία δεν έχει βλέψεις για την αναβίωση της ΕΣΣΔ» ανέφερε στην ομιλία του ο Ρώσος πρόεδρος.

Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πούτιν είπε για την προσάρτηση των περιοχών του Ντονμπάς, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια: «Οι πολίτες στις περιοχές της Ουκρανίας έκαναν τις επιλογές τους, υπογράψαμε την προσάρτησή τους και ελπίζουμε το κοινοβούλιο να την κάνει αποδεκτή. Εξάλλου, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, προβλέπεται στον χάρτη του ΟΗΕ. Εδώ μάχονταν οι προπαππούδες μας. Όλοι εκείνοι που θέλουν να έχουν το δικαίωμα να ζήσουν, είναι θύματα των απάνθρωπων ενεργειών του καθεστώτος του Κιέβου. Θα φτιάξουμε τις υποδομές και θα αυξήσουμε την ασφάλεια, ώστε να αισθανθούν οι πολίτες την πλήρη υποστήριξη της μητέρας Ρωσίας. Δεν θα τους προδώσουμε ποτέ, θα γίνουν Ρώσοι πολίτες. Η απόφαση του 1991 δεν βασίστηκε στην επιθυμία των πολιτών. Η Ρωσία δεν έχει βλέψεις για την αναβίωση της ΕΣΣΔ. Η αλήθεια είναι με το μέρος μας».

Δείτε την ομιλία

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Πούτιν είπε πως «είμαστε έτοιμοι για συζητήσεις με την Ουκρανία. Καλούμε το καθεστώς του Κιέβου να σταματήσει αμέσως όλες τις εχθροπραξίες, τον πόλεμο που εξαπέλυσε το 2014 και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το Κίεβο πρέπει να σεβαστεί την επιλογή των πολιτών σε Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για τη ειρήνη».

Ο Ρώσος πρόεδρος επιτέθηκε εκ νέου στη Δύση, λέγοντας: «Η Δύση ψάχνει μια νέα ευκαιρία για να αποδυναμώσει και να καταστρέψει τη Ρωσία. Υπάρχει όμως μια τόσο σπουδαία χώρα και αυτό δεν το υπολογίζουν. Η Δύση θέλει να κάνει τη Ρωσία μια αποκία, αλλά εμεις θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Η ρωσοφοβία της Δύσης είναι ρατσιστική. Είναι σημαντικό για τη Δύση οι χώρες να παραδώσουν την κυριαρχία τους για χάρη των ΗΠΑ».

Και συνέχισε, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα κατά των ΗΠΑ: «Οι υποσχέσεις τους για μη επέκταση του ΝΑΤΟ ήταν ένα ψέμα. Κάνουν υβριδικό πόλεμο εναντίον μας, θέλουν να διαλύσουν τον πολιτισμό μας. Οι ΗΠΑ είναι αυτές που κυριαρχούν σε Γερμανία, Κορέα και Ιαπωνία, ωστόσο μετά μιλούν για ίσα δικαιώματα. Οι ΗΠΑ είναι εκείνες που καταστρέφουν τις ευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας. Οι ΗΠΑ πίστεψαν πως με τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, θα μπορέσουν να φτιάξουν τον κόσμο. Οι ΗΠΑ οδηγούν την Ευρώπη μακριά από τις ρωσικές πηγές ενέργειας και, κατά συνέπεια, στην αποβιομηχανοποίησή της».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε ευθέως τις δυνάμεις των«Αγγλοσαξώνων» για την ανατίναξη των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream.

«Οι κυρώσεις δεν ήταν αρκετές για τους Αγγλοσάξονες: προχώρησαν σε σαμποτάζ» δήλωσε ο Πούτιν. «Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά είναι γεγονός ότι αυτοί οργάνωσαν τις εκρήξεις στον διεθνή αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

