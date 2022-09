Ρωσία: Απόφοιτος του σχολείου ο δράστης της επίθεσης με 13 νεκρούς – Φορούσε μπλούζα με σβάστικα

«Επί του παρόντος οι ερευνητές… διενεργούν έρευνα στην κατοικία του και μελετούν την προσωπικότητα του δράστη, τις απόψεις του και τον περίγυρό του. Ελέγχεται επίσης η πιθανή σχέση του με νεοφασιστικές απόψεις και με νεοναζιστική ιδεολογία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής.

Ο ένοπλος όπως ανακοίνωσαν οι αρχές φορούσε μπλουζάκι με σβάστικα αφού ολοκλήρωσε την επίθεσή στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει την έρευνα σοβαρών εγκλημάτων, ανέφερε ότι ο δράστης και αυτόχειρας φορούσε μπαλακλάβα.

Η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο μικρής διάρκειας που δείχνει τη σορό του δράστη στο δάπεδο μιας τάξης με αναποδογυρισμένα έπιπλα και χαρτιά πεταμένα στο πάτωμα. Ήταν ντυμένος στα μαύρα και στο μπλουζάκι του υπήρχε μια κόκκινη σβάστικα μέσα σε έναν κύκλο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι έξι ενήλικες θύματα του δράστη ήταν δάσκαλοι και φρουροί ασφαλείας. Η ίδια πηγή ανακοίνωσε ότι 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 14 παιδιά, τραυματίστηκαν.

The Investigative Committee of the #Russian Federation reports that nine people were killed in the school shooting in #Izhevsk – 5 schoolchildren, 2 guards and 2 teachers. pic.twitter.com/11s9PqLUuL

#NewsAlert: At least six children have been killed and 4 adults, 2 teachers and 2 guards, and some 20 wounded as a gunman opened fire in a school in the central Russian city of #Izhevsk, the gunmen shot himself dead and rambled in a speech "i don't want to go to #Ukraine". pic.twitter.com/I4Q75DL5s3

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 26, 2022