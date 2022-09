Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX μετά την προαναγγελία Ντονμέζ για έρευνες από το Oruc Reis στην ανατολική Μεσόγειο

36 45.55 N – 031 22.75 E36 42.80 N – 031 32.02 E36 38.38 N – 031 39.85 E36 35.18 N – 031 48.32 E36 32.25 N – 031 58.57 E36 31.15 N – 031 59.12 E36 31.43 N – 032 00.77 E35 57.83 N – 032 28.27 E35 43.90 N – 032 06.47 E36 02.78 N – 031 49.88 E35 55.90 N – 031 39.28 E36 18.10 N – 031 21.07 E5 NM BERTH REQUESTED.MEDITERRANEAN SEA1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS AND ATAMAN BETWEEN 25 SEP 22-24 MAR 23 IN AREA BOUNDED BY;2. CANCEL THIS MESSAGE 242059Z MAR 23.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ ο Ντονμέζ δήλωσε ότι «το πλοίο Oruc Reis μπροστά στο οποίο βρισκόμαστε είχε πραγματοποιήσει εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ανατολική Μεσόγειο. Το φέραμε στο λιμάνι σύμφωνα με τις ανάγκες για να γίνουν κάποιες εργασίες εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και του λογισμικού».

Όπως εξήγησε «τώρα και αυτό (σ.σ. το Oruc Reis) μετατρέπεται για να μπορεί να κάνει τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, όπως έχουμε κάνει και στο Mπαρμπαρός Χαϊρετίν Πασά, και συνεχίζεται η συναρμολόγηση του».

Ο Φατίχ Ντονμέζ προανήγγειλε, τέλος, χωρίς, όμως, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ότι «μέσα σε αυτό τον μήνα θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες εκσυγχρονισμού και θα το στείλουμε το Oruc Reis στο νέο σημείο καθηκόντων του».