Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν: Νέες μεθοριακές συμπλοκές σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το Γερεβάν

Νέες εχθροπραξίες μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν σημειώθηκαν σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας, μία ημέρα αφού δεκάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές σκοτώθηκαν στις χειρότερες συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών μετά τον πόλεμο του 2020.

The governments of Russia, the U.S., and France are all calling for restraint after fighting between Armenia and Azerbaijan, on their shared border, has killed at least 49 Armenian troops according to the Armenian government https://t.co/DqDzaDt5Os pic.twitter.com/RYpWVK3WLr

— Reuters (@Reuters) September 13, 2022