Γκορμπατσόφ: Οι Ρώσοι αποχαιρετούν τον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης απουσία Πούτιν - Live

Οι απουσίες ηχηρές σε μια περίοδο που το κλίμα ανάμεσα σε Δύση και Μόσχα είναι ιδαίτερα οξυμμένο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η «ψυχροπολεμική» αυτή κατάσταση ευθύνεται για τις απουσίες δυτικών ηγετών από το «ύστατο χαίρε». Απών και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ «έφυγε» στα 91 του χρόνια ύστερα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Στην εξουσία ήταν από το 1985 μέχρι το 1991, ενώ το όνομά του έχει συνδεθεί με τις σημαντικότερες αλλαγές της παγκόσμιας ιστορίας.

Είναι ο ηγέτης που μνημονεύουν οι Δυτικοί, καθώς τάχθηκε υπέρ της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, ενώ υπήρξε πολύ συνεργάσιμος με τις ΗΠΑ, όσον αφορά στον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Ρόναλντ Ρίγκαν.

Από πνεύμα εκτίμησης χαρακτηρίστηκε η συνεργασία του και με τη Μάργκαρετ Θάτσερ.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Γκορμπατσόφ κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δεδομένου ότι είχε μιλήσει για την ανάγκη αποφυγής ενός πυρηνικού πολέμου, όταν είχε ερωτηθεί σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα σε Μπάιντεν και Πούτιν.

Όπως φαίνεται σε ζωντανή σύνδεση, για την κηδεία του Γκορμπατσόφ, έχει συρρεύσει πλήθος Ρώσων.

