Έκλεισαν τα στενά του Βοσπόρου λόγω προσάραξης φορτηγού πλοίου μετά από βλάβη (Video)

Την πληροφορία μετέφερε η τουρκική ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca. Από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης έγινε γνωστό ότι το τουρκικό λιμενικό βοηθά το φορτηγό πλοίο και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το κοινό κέντρο συντονισμού του ΟΗΕ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών, το Lady Zehma απέπλευσε στις 30 Αυγούστου από το Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας με προορισμό τη Ραβένα της Ιταλίας και μεταφέρει 3.000 τόνους καλαμποκιού.

The vessel Lady Zehma en route from #Ukraine to Istanbul ran aground, traffic in the Bosphorus was suspended

This is reported by the Turkish Coast Guard.

Lady Zehma is one of six vessels with agricultural products that left Ukrainian ports on August 30. pic.twitter.com/EWnSTNwU3R

