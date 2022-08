Xάος από τις καταιγίδες στο Μίσιγκαν - Νεκρή μια 14χρονη, διακοπές στην ηλεκτροδότηση

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης επηρέασαν περισσότερα από 375.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεκάδες σχολεία στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μίσιγκαν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 20 στο Ντιτρόιτ, υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω του μπλακάουτ.

Στο Μονρόε, μια 14χρονη υπέστη ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο που – λόγω των ισχυρών ανέμων – είχε πέσει στον δρόμο έξω από το σπίτι της. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στη ζωή, η 14χρονη κατέληξε.

Check out these dark, scary skies over Middleville, Michigan — just southeast of Grand Rapids — this afternoon as a severe storm rolled through. #MIwx

📸: @StaceyALee pic.twitter.com/0wdGw9ZdCc

— FOX Weather (@foxweather) August 29, 2022