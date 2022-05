Στην Ουκρανία η Τζιλ Μπάιντεν - Συναντήθηκε με τη σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Video)

«Ήθελα να έρθω για τη Γιορτή της Μητέρας. Σκέφτηκα πως ήταν σημαντικό να δείξω στον ουκρανικό λαό ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ενώπιον δημοσιογράφων, διαβεβαιώνοντας πως «ο αμερικανικός λαός βρίσκεται στο πλευρό του ουκρανικού λαού».

Η Τζιλ Μπάιντεν βρισκόταν στη Σλοβακία αυτήν την εβδομάδα, μεταξύ άλλων για να συναντήσει οικογένειες Ουκρανών προσφύγων. Η επίσκεψή της στην Ουκρανία είχε κρατηθεί μυστική έως την τελευταία στιγμή.

Η Τζιλ Μπάιντεν και Ολένα Ζελένσκα αγκαλιάστηκαν και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ προσέφερε ένα μπουκέτο λουλούδια στη σύζυγο του Ουκρανού προέδρου.

