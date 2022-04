Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της Frontex στη σκιά έρευνας της Olaf

Η παραίτηση του Λεζερί θα εξετασθεί από το συμβούλιο διοίκησης της υπηρεσίας, όπως έγινε γνωστό από πληροφορημένη πηγή.

Η υποβολή της παραίτησης του Φαμπρίς Λετζερί ακολουθεί έρευνα της Olaf, της ευρωπαϊκή υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε η ίδια πηγή, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επιστολή παραίτησής του, που είχε προηγηθεί προφορικά την Πέμπτη, δημοσιεύεται από το LightHouse Reports, που είχε πρωτοστατήσει στη διερεύνηση καταγγελιών για τον ρόλο της υπηρεσίας συνόρων της ΕΕ στις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων στην Ελλάδα, στο Αιγαίο και τον Έβρο, και όχι μόνο.

«Όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά την ακρόασή μου, θέλω να επιβεβαιώσω τη θέση μου εγγράφως», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Λεζερί. «Επιστρέφω την εντολή στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς φαίνεται ότι έχει αλλάξει, σιωπηλά αλλά καθοριστικά, από την εκλογή μου και την επανεκλογή μου τον Ιούνιο του 2019».

Today, after more than 2 years of investigations by @LHReports, the head of the EU’s border agency Frontex resigned. Small teams working in Europe’s public interest can make a big difference. Explainer in short 🧵 pic.twitter.com/4mkMHfiwue

— Lighthouse Reports (@LHreports) April 29, 2022