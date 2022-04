Κορωνοϊός - Σαγκάη: Υψώνουν φράχτες σε πολυκατοικίες για να εξαλείψουν τα κρούσματα

A video of health workers putting up barricades in #shanghai ‘s #ZeroCovid lockdown, apparently just now. Saw an accompanying chat history expressing residents’ safety fears and concern that the authorities are disregarding their complaints. #ChinaLockdown pic.twitter.com/WkAyDJNPoy

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, περικλείουν με σύρματα κτίρια στα οποία έχει εντοπιστεί τουλάχιστον ένα θετικό κρούσμα κορωνοϊού.

«Αυτό που κάνουν είναι ασέβεια, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν μας κλείνουν με φράγματα στα σπίτια μας σαν να είμαστε ζώα» αναφέρει χαρακτηριστικά αγανακτισμένος κάτοικος της πόλης που βρίσκεται σε καθεστώς σκληρού lockdown από την 1η Απριλίου, με τους ανθρώπους να αδυνατούν να επισκεφθούν γιατρούς ή να μην μπορούν να εφοδιαστούν έστω με φρέσκα τρόφιμα.

This message, which is being passed around as official, declares that closed buildings “should be in hard isolation” and that locking-off closed areas (those with infections) should be accomplished by midnight April 23rd. pic.twitter.com/IdcEP1KVLX

Έφτασαν τους 87 οι θάνατοι από κορωνοϊό

Ο απολογισμός του τρέχοντος ξεσπάσματος της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στη Σαγκάη έφθασε σήμερα τους 87 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 παρά το lockdown, ενώ η πόλη του Πεκίνου κλήθηκε να «δράσει χωρίς καθυστέρηση» εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 στην κινεζική πρωτεύουσα.

Metallic partitions are set up at these Shanghai communities so that residents are confined inside the buildings.

Η Κίνα, αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με τη χειρότερη έξαρση της επιδημίας από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης πριν από δύο χρόνια και πλέον, έθεσε υπό αυστηρό περιορισμό από τις αρχές Απριλίου σχεδόν το σύνολο των 25 εκατομμυρίων της οικονομικής πρωτεύουσάς της, της Σαγκάης, εστίας της μόλυνσης. Η μητρόπολη ανακοίνωσε σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 39 ασθενείς εξαιτίας της COVID-19, αριθμό άνευ προηγουμένου.

Remember that it takes 7 days without a positive case to be permitted to walk around inside ones residential compound, e.g. the communal gardens. Another 7 days and one gets released “into the local district area.”

We don’t know if people not testing are counted as infections. pic.twitter.com/eq7snWHNhM

— chris pc (@chris__pc) April 24, 2022