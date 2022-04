Κίνα: Σε σπαρακτική περιδίνηση η Σαγκάη - Μετατρέπουν πολυκατοικίες σε κέντρα καραντίνας

Εφιάλτης η πολιτική «μηδενικής Covid» – Χτίζουν φράκτες απομόνωσης – Σε απόγνωση οι πολίτες

Οι αρχές της Σανγκάης μετατρέπουν κτίρια κατοικιών σε κέντρα καραντίνας προκειμένου να στεγάσουν τον αυξανόμενο αριθμό ασθενών με covid-19, όμως η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει οργή και αντιδράσεις από τους γείτονες που ανησυχούν ότι κινδυνεύουν να μολυνθούν. Σε ένα περιστατικό που μεταδόθηκε απευθείας στην κινεζική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat φαίνονται περίπου 30 άνθρωποι που φορούν προστατευτικές στολές με τη λέξη «αστυνομία» στην πλάτη τους να συγκρούονται με άλλους ανθρώπους έξω από ένα συγκρότημα κατοικιών και να συλλαμβάνουν τουλάχιστον έναν.

🔻 residents of the community clashed with the police 3/n pic.twitter.com/TKidwGumZK — Byron Wan (@Byron_Wan) April 14, 2022

Μία γυναίκα ακούγεται να κλαίει την ώρα που μαγνητοσκοπεί τη σκηνή. Το βίντεο παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι προτού κατέβει αιφνιδιαστικά από την πλατφόρμα, η οποία ανακοίνωσε ότι περιείχε «επικίνδυνο περιεχόμενο».

«Δεν είναι ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με το κράτος, αλλά πώς θα νιώθατε αν ζούσατε σε ένα συγκρότημα κτιρίων (…) όπου όλοι έχουν βρεθεί αρνητικοί (στην covid-19) και επιτρέπεται να εισέλθουν αυτοί οι άνθρωποι;», διερωτήθηκε η γυναίκα που τραβούσε το βίντεο.

Ο όμιλος Zhangjiang, στον οποίο ανήκει το συγκρότημα κτιρίων, ανακοίνωσε ότι οι αρχές μετέτρεψαν πέντε από τα άδεια κτίριά του σε εγκαταστάσεις καραντίνας και τον ενημέρωσαν ότι το ίδιο θα γίνει και με ακόμη εννέα.

Ο όμιλος πρόσθεσε ότι μετέφερε 39 ενοικιαστές σε δωμάτια σε άλλο σημείο του συγκροτήματος κατοικιών και τους προσέφερε αποζημίωση.

«Το απόγευμα της 14ης Απριλίου, όταν η εταιρεία μας οργάνωσε την ανέγερση του φράκτη απομόνωσης, κάποιοι ένοικοι εμπόδισαν την κατασκευή του», επεσήμανε ο όμιλος, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

🔻 this cop would most likely get a promotion as he dutifully blamed all this mess on ‘the international situation’ 🤦🏻 9/n pic.twitter.com/u48ALEnklD — Byron Wan (@Byron_Wan) April 14, 2022

Βάσει της πολιτικής μηδενικής covid-19 που ακολουθεί η Κίνα όποιος βρίσκεται θετικός στον κορωνοϊό μεταφέρεται σε κέντρο καραντίνας, ακόμη κι αν δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ οι γείτονές του παραμένουν σε απομόνωση στα σπίτια τους για 14 ημέρες. Για τον λόγο αυτό οι ένοικοι των συγκροτημάτων κατοικιών που μετατρέπονται σε χώρους καραντίνας ανησυχούν μήπως κολλήσουν covid-19.

Ο νέος κορωνοϊός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 2019 στην κινεζική πόλη Ουχάν. Το lockdown που επιβλήθηκε εκεί στις αρχές του 2020 αποτέλεσε προάγγελο της πολιτικής που ακολούθησε στη συνέχεια το Πεκίνο χάρη στην οποία περιορίστηκε σημαντικά η κυκλοφορία του ιού για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όμως στις αρχές του 2022 εστίες του ιδιαίτερα μεταδοτικού παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον εμφανίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Firefighters have used drones to deliver medicines to people in Shanghai amid the city’s current #COVID19 lockdown. Read more here: https://t.co/dItDiFMbc4 pic.twitter.com/15Zx2nHovg — Sky News (@SkyNews) April 14, 2022

Τώρα επίκεντρο του τρέχοντος ξεσπάσματος της επιδημίας είναι η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας, η Σανγκάη, με αποτέλεσμα να έχει επιβληθεί αυστηρό lockdown στην πλειονότητα των 25 εκατομμυρίων κατοίκων της.

Οι αρχές της πόλης έχουν αρχίσει να μετατρέπουν σχολεία, νεόκτιστα κτίρια κατοικιών, όπως και εκθεσιακά κέντρα σε κέντρα καραντίνας και την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσαν ότι έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 160.000 κλίνες σε περισσότερα από 100 νοσοκομεία εκστρατείας.

Χθες εξαγριωμένοι πολίτες στη γειτονιά «New Pudong» βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν επειδή οι Αρχές καταλαμβάνουν τα σπίτια τους και τα μετατρέπουν σε χώρους καραντίνας για ασθενείς Covid.

Apr 14 afternoon: residents of Zhangjiang Nashi International Community (张江纳仕国际社区), Shanghai protested against the requisition of their apartment buildings by the government for use as quarantine facilities and clashed with the police. 1/n pic.twitter.com/jngxcWri5F — Byron Wan (@Byron_Wan) April 14, 2022

Σήμερα εξαγριωμένοι πολίτες στη γειτονιά «New Pudong» βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν επειδή οι Αρχές καταλαμβάνουν τα σπίτια τους και τα μετατρέπουν σε χώρους καραντίνας για ασθενείς Covid.