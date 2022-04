Πώς οι Ουκρανοί «παγίδευσαν» τη ναυαρχίδα Moskva με drone και τη χτύπησαν με πυραύλους Neptune

Ο,τι κι αν συνέβη στο πυραυλοφόρο καταδρομικό Moskva του ρωσικού πολεμικού ναυτικού – τη ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας – είναι κάτι που λειτουργεί ως τόνωση του ηθικού των πολιορκημένων ουκρανικών δυνάμεων και ως σημαντικό πλήγμα για τη Ρωσία, δήλωσαν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες στη Washington Post.

Ο ρωσόφωνος λογαριασμός του πρακτορείου Anadolu στο Twitter δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στο Moskva. Όπως και πολλά άλλα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media τις ώρες μετά την επίθεση, δεν έχει σταθεί δυνατό να επαληθευτεί η γνησιότητά του με ανεξάρτητο τρόπο. Λίγες ώρες αργότερα, ο λογαριασμός του Anadolu κατέβασε το συγκεκριμένο βίντεο.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο περιφερειακός διοικητής της πολιτείας της Οδησσού, Μαξίμ Μαρτσένκο δήλωσε ότι ένας ουκρανικός πύραυλος Neptune έπληξε το Moskva, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Ώρες αργότερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναγνώρισε ότι ένα πλοίο-κλειδί του στόλου του στη Μαύρη Θάλασσα είχε υποστεί σημαντικές ζημιές, αλλά δεν ασχολήθηκε με τους ουκρανικούς ισχυρισμούς.

Σε ανάρτησή της στο Facebook η νότια στρατιωτική διοίκηση ανέφερε ότι η πυρκαγιά στο “Moskva” ξεκίνησε μετά το πλήγμα. Πρόσθεσε επίσης ότι το έργο των ρωσικών σωστικών πλοίων δυσχέραιναν οι εκρήξεις των πυρομαχικών που μετέφερε το καταδρομικό, όπως και οι άσχημες καιρικές συνθήκες.

Αντ’ αυτού, οι Ρώσοι δήλωσαν ότι θα ερευνήσουν τι προκάλεσε τη ζημιά και απέδωσαν την ευθύνη για το πισωγύρισμα σε πυρκαγιά που πυροδότησε τα πυρομαχικά του πλοίου. Όλα τα περίπου 500 μέλη του πληρώματος του πλοίου απομακρύνθηκαν σε άλλα πλοία του στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην περιοχή, δήλωσε η Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε αργότερα ότι «η πυρκαγιά στο καταδρομικό Moskva έχει εντοπιστεί» και ότι «οι εκρήξεις πυρομαχικών έχουν σταματήσει», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Είπε ότι το πλοίο συνεχίζει να επιπλέει και ότι ο «κύριος πυραυλικός οπλισμός» του δεν υπέστη ζημιές. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες «για τη ρυμούλκηση του καταδρομικού στο λιμάνι» και ότι τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται, μετέδωσε το RIA Novosti.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, στην καθιερωμένη ενημέρωσή του, ανέφερε ότι «ο Πούτιν έχει ενημερωθεί για το περιστατικό».

Η Ουκρανία ανέφερε σε ενημέρωση ότι το Moskva «υπέστη σοβαρές ζημιές» από πύραυλο Neptune που προκάλεσε πυρκαγιά. «Άλλες μονάδες της ομάδας του πλοίου προσπάθησαν να βοηθήσουν, αλλά μια καταιγίδα και μια ισχυρή έκρηξη πυρομαχικών ανέτρεψαν το καταδρομικό και άρχισε να βυθίζεται», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός.

Επιτείνοντας τη σύγχυση, ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο CNN ότι ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν ήταν σίγουροι για το τι είναι αλήθεια. «Είτε δύο ναύτες κάπνιζαν σε λάθος σημείο, είτε για άλλη μια φορά παραβιάστηκαν ορισμένα μέτρα ασφαλείας», δήλωσε ο Oleksiy Arestovych. Αργότερα έγραψε στο Twitter ότι το πλοίο «πνίγηκε».

Νωρίς την Πέμπτη, το Κέντρο Ανάλυσης Στρατηγικών και Τεχνολογιών, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τη Μόσχα, δήλωσε στο κανάλι του στο Telegram ότι πιστεύει ότι το πλοίο είχε βυθιστεί και τάχθηκε με την ουκρανική εκτίμηση. «Η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το καταδρομικό Moskva, δέχθηκε πράγματι επίθεση από τους πυραύλους αντιπλοΐας Neptune από την ακτογραμμή μεταξύ Οδησσού και Νικολάεφ», ανέφερε. Συγκεκριμένα, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος απέσπασε την προσοχή του πλοίου πριν χτυπήσουν οι πύραυλοι, ανέφερε το Κέντρο Ανάλυσης.

«Η απώλεια όχι μόνο ενός κύριου μαχητικού επιφανείας του ρωσικού ναυτικού, αλλά και της ναυαρχίδας του στόλου, θα αποτελούσε περισσότερο ψυχολογικό πλήγμα για τους Ρώσους», δήλωσε ο Κόλιν Κοχ, ειδικός σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang της Σιγκαπούρης.

Η άποψη ότι ουκρανικοί πύραυλοι έπληξαν το Moskva ενισχύει «την εικόνα της σκληρής αντίστασης των Ουκρανών» και σπέρνει «περισσότερες αμφιβολίες στο μυαλό των Ρώσων στρατιωτών» ιδίως των ναυτικών που υπηρετούν σε ρωσικά πολεμικά πλοία στα ανοικτά των νότιων ακτών της Ουκρανίας, πρόσθεσε.

If the cruiser MOSKVA has indeed been sunk this is the most significant naval action of the past 40 years, since the Falklands War of 1982. The picture that is emerging is of a well thought out, professional attack. This action will be of intense interest to all navies https://t.co/z6FHk9LvpQ

— Chris Cavas (@CavasShips) April 14, 2022