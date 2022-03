Οι οδομαχίες εμποδίζουν τη διάσωση των εγκλωβισμένων στο θέατρο-καταφύγιο

«Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα χαλάσματα. Παρά τις επιδρομές, παρόλες τις δυσκολίες, θα συνεχίσουμε την επιχείρηση διάσωσης» ανέφερε σε μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Προσευχόμαστε να είναι ζωντανοί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουμε άλλες πληροφορίες» δήλωσε από πλευράς της η Ουκρανή αξιωματούχος Λιουντμίλα Ντενισόβα.

Η Ρωσία αρνείται ότι βομβάρδισε το κτήριο, το οποίο είχε σαφή σήμανση ως καταφύγιο πολιτών. Η λέξη «παιδιά» αναγραφόταν στον προαύλιο χώρο του θεάτρου με γιγαντιαία γράμματα στα ρωσικά για να είναι διακριτή από τα βομβαρδιστικά, όπως έχουν καταδείξει δορυφορικές φωτογραφίες της Maxar Technologies.

“Children” was spelled out on two sides of Mariupol theater before bombing, satellite images show. https://t.co/ojm9Mz0W5Y (📷: @Maxar ) pic.twitter.com/ODsCYacrPR



Η Μαριούπολη είναι πλέον μία πόλη κατεστραμμένη και βυθισμένη σε ανθρωπιστικό εφιάλτη. Σοροί αμάχων που σκοτώθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς κείτονται στους δρόμους. Κάποιοι για ημέρες. Γείτονες τους θάβουν μόνοι τους σε αυλές και δημόσιους χώρους πίσω από βομβαρδισμένα σπίτια. Χρησιμοποιούν χαλιά και πλαστικές μεμβράνες για να τους καλύψουν.

Προσοχή, σκληρό περιεχόμενο στα πλάνα που ανήρτησε στο Twitter η Χάλεϊ Γουίλις των New York Times

“People are burying their neighbors.” This is what residents of Mariupol encounter walking through their streets. Grateful to work with Ukrainian colleague @dim109 who parsed through these emotional accounts. https://t.co/rHHzRVS309 pic.twitter.com/8xdaNshE04

— Haley Willis (@heytherehaley) March 18, 2022