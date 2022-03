Πόλεμος στην Ουκρανία: «Κέρδη» για τους Ρώσους στα ανατολικά και νότια (χάρτης)

Η ρωσική προέλαση μπορεί να έχει «κολλήσει» σε κάποια σημεία, γύρω από το Κίεβο και το Σούμι για παράδειγμα, ωστόσο την ίδια ώρα στα ανατολικά αλλά και στον ουκρανικό νότο οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, όπως αποτυπώνεται στον χάρτη με τις τελευταίες εξελίξεις που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Πιο συγκεκριμένα, οι ρωσικές δυνάμεις παρουσιάζονται πλέον να έχουν σπάσει (βέλη με έντονο κόκκινο χρώμα στον χάρτη) σε τουλάχιστον ένα σημείο την (μπλέ στον χάρτη) ουκρανική γραμμή άμυνας στα δυτικά του Ντονμπάς.

Πηγή: Institute for the Study of War, American Enterprise Institute, the New York Times

Παρουσιάζονται, επίσης, να σφυροκοπούν το Ιζιούμ στα βορειοανατολικά.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μετακινηθεί σε πολλά χωριά δυτικά του Ντονέτσκ τις τελευταίες δύο ημέρες. Πιο βόρεια, έχουν πλήξει την πόλη Ιζιούμ, που έχει μείνει θέρμανση, φαγητό και νερό», όπως σημειώνουν οι New York Times.

Την ίδια ώρα, από τον ουκρανικό νότο, και με «εφαλτήριο» πλέον τη Χερσώνα, τη Μελιτόπολη και το Μπερντιάνσκ, οι Ρώσοι κινούνται βορειότερα. Σημειωτέων ότι από τη Χερσώνα σφυροκοπούν πλέον και το Μικολάιβ που αποτελεί για τους Ρώσους το τελευταίο ίσως εμπόδιο στον δρόμο προς την Οδησσό.

Αναλυτές της γνωστής βρετανικής δεξαμενής σκέψης (Royal United Services Institute – RUSI) υπογραμμίζουν πλέον τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ουκρανικές δυνάμεις που μάχονται στα κεντρικά και ανατολικά να βρεθούν περικυκλωμένες από τους Ρώσους.

Πηγή: New York Times