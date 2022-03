Διακόπηκε ξαφνικά η ομιλία του Πούτιν σε φιλοπολεμική φιέστα - Πρόβλημα στον σέρβερ λέει το Κρεμλίνο - (Video)

Συγκεκριμένα, την ώρα που μιλούσε, υποστηρίζοντας πως η εισβολή στην Ουκρανία έγινε λόγω της «γενοκτονίας που διαπράττεται στο Ντονμπάς», η live μετάδοση διεκόπη με την κρατική τηλεόραση να προβάλει εικόνες με πατριωτικά εμβατήρια και τραγούδια που είχαν «παίξει» νωρίτερα στην εκδήλωση.

Then just random footage of people chanting pic.twitter.com/6jj4lD58bq

«Διαπράχθηκε γενοκτονία στο Ντονμπάς. Στόχος της επιχείρησης στην Ουκρανία είναι να απαλλαχθούμε από αυτή την κατάσταση» είπε στην ομιλία του ο Πούτιν, στη διάρκεια συναυλίας, ενώ σημείωσε για άλλη μια φορά πως οι πολίτες της Κριμαίας έκαναν τη σωστή επιλογή το 2014, καθώς «ήθελαν να ζήσουν στη δική τους, ιστορική γη, τη Ρωσική Ομοσπονδία». «Αναβαθμίσαμε την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, οι οποίες είχαν ταπεινωθεί, όσο ανήκαν στην Ουκρανία», είπε ο Ρώσος πρόεδρος και επαίνεσε τον ρωσικό στρατό για τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.

Ωστόσο ξαφνικά η τηλεοπτική μετάδοση της ομιλίας κόπηκε στον αέρα και άρχισαν να παίζουν εμβατήρια. Λίγη ώρα αργότερα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ εξήγησε πως η μετάδοση της ομιλίας του Πούτιν στη συναυλία διακόπηκε ξαφνικά, επειδή υπήρξε τεχνική βλάβη στον σέρβερ.

Η ομιλία του Πούτιν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συγκέντρωσης και συναυλίας υπέρ της κυβέρνησής του για την επέτειο οχτώ ετών από την ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Υποστηρικτές του Βλαντιμίρ Πούτιν γέμισαν το Στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, το μεγαλύτερο στη Ρωσία και όπου διεξήχθη ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, για να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση υποστήριξης της εισβολής στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα, η ημερομηνία αυτής της εκδήλωσης, που ονομάζεται «Συναυλία για έναν κόσμο χωρίς ναζισμό», δεν επιλέχθηκε τυχαία, στις 18 Μαρτίου 2014 το Κρεμλίνο επισημοποίησε την προσάρτηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας της Σεβαστούπολης.

Βέβαια η κριτική στα social media είναι έντονη αφού όπως μεταδίδουν αρκετοί λογαριασμοί ο κόσμος που συγκεντρώνεται έχει λάβει πληρωμή για να δώσει το «παρών». «Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου – που συγκεντρώνεται στο στάδιο Λουζνίκι – πληρώνεται. Αυτή η αγγελία προσφέρει 300 RUB. Έχω δει αναφορές πληρωμών έως και 1.400 RUB. Προφανώς τα περισσότερα ανώτερα στελέχη του Κρεμλίνου δεν θα παρευρεθούν για το κατόρθωμα της τρομοκρατικής επίθεσης», αναφέρει χρήστης στο Twitter.

The vast majority of the crowds- gathering at Luzhniki Stadium – are being paid. This advert is offering 300 RUB. I’ve seen reports of payments up to 1,400 RUB. Apparently most senior Kremlin figures won’t be attending for ‘feat of terrorist attack’ pic.twitter.com/GwSMeQfmAR

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το εσωτερικό του γηπέδου γεμάτο κόσμο και ρωσικές σημαίες, ενώ οι οθόνες δείχνουν εικόνες εναντίον της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον Μαξ Σέντον, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των Financial Times στη Μόσχα, υπάρχουν αναφορές ότι η οργάνωση έχει ετοιμάσει πολλά λεωφορεία με κρατικούς υπαλλήλους για να βεβαιωθεί ότι το γήπεδο είναι γεμάτο.

Η ίδια οργάνωση ανακοίνωσε ότι αναμένει προσέλευση περίπου 100.000 ατόμων εντός του Luzhniki και περίπου 400.000 απ έξω. Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου θα πραγματοποιηθούν πολλές συναυλίες και ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα μιλήσει στο πλήθος.

Δείτε βίντεο:

Huge crowd gathered at Luzhniki stadium in Moscow to attend “Crimean Spring” event where Putin is expected to speak today. Multiple reports of students and workers of state enterprises bussed in. Baza reported that any symbols “representing Ukraine and the West” are banned. pic.twitter.com/H2HnCL51qH

A Pro-Kremlin rally to mark the 8th anniversary of Russia’s annexation of Crimea is about to take place at the Luzhniki stadium in Moscow. Reuters and others have reported that state employees have been pressured to attend the event pic.twitter.com/rAtYA78Hxq

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.

Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022