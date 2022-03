Σκοτώθηκε εικονολήπτης του Fox News έξω από το Κίεβο

Ο Πιερ Ζακρζέφσκι συνόδευε τον δημοσιογράφο Μπέντζαμιν Χολ, ο οποίος τραυματίστηκε όταν το όχημά τους δέχθηκε πυρά στην περιοχή Χορένκα – Η είδηση έρχεται λίγες ώρες αφότου ο 51χρονος σκηνοθέτης, Μπρεντ Ρενό, έπεσε νεκρός από σφαίρα στο κεφάλι στην πόλη Ιρπίν

Such Sad news #FoxNews photographer Pierre Zakrzewski has died outside of #Kyiv #Ukraine

Pierre was with Benjamin Hall who remains in hospital

These are brave journalists who risk their lives to tell the truth on the ground in dangerous situations

🙏 pic.twitter.com/a4mgaSfSgV

— Susan Li (@SusanLiTV) March 15, 2022