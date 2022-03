Εξαντλούνται οι αντοχές των κατοίκων της Μαριούπολης μετά από 12 μέρες – Πλησιάζει ο ρωσικός στρατός στο Κίεβο

Τις 17 ημέρες του πολέμου εκατοντάδες είναι οι άμαχοι που έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ οι πρόσφυγες έχουν ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα για άμεση κατάπαυση του πυρός προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν όσοι έχουν εκγλωβιστεί στις πολιορκημένες πόλεις, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις δεν δείχνουν να υποχωρούν από τα σχέδια επίθεσης.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα το πρωί ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού για αεροπορική επιδρομή σε όλη την ουκρανική επικράτεια, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις Κίεβο, Οδησσό, Ντνίπρο και Χάρκοβο. Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, οι μάχες βορειοδυτικά του Κιέβου συνεχίζονται, με τις ρωσικές δυνάμεις να υπολογίζεται ότι βρίσκονται περίπου 25 χμλ. μακριά από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Η πολιορκία του Κιέβου θα είναι όπως όλα δείχνουν το επόμενο βήμα της ρωσικής επίθεσης, με δύο εκατομμύρια κατοίκους να βρίσκονται ακόμα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναδύονται συνεχώς συγκλονιστικές εικόνες, πολλές από τις οποίες αποκαλύπτουν τη βάναυση φύση του πολέμου.

Η εικόνα, που κατέγραψε φωτογράφος του Associated Press, δείχνει τη στιγμή που η μία πλευρά μιας πολυκατοικίας στην πολιορκημένη Μαριούπολη τυλίγεται στις φλόγες.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι η εικόνα αυτή προέκυψε αφού ένα άρμα μάχης του ρωσικού στρατού φάνηκε να πυροβολεί απευθείας το κτίριο κατοικιών.

Έπειτα από δώδεκα ημέρες πολιορκίας, η Μαριούπολη, ένα στρατηγικής σημασίας λιμάνι, βρίσκεται χωρίς νερό, χωρίς αέριο, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς επικοινωνίες και τις τελευταίες ημέρες βλέπει κανείς εκεί ανθρώπους να τσακώνονται για τρόφιμα. Η κατάσταση είναι «απελπιστική», προειδοποίησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Ο εχθρός εξακολουθεί να αποκλείει τη Μαριούπολη», δήλωσε χθες, Παρσκευή, το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Τα ρωσικά στρατεύματα δεν άφησαν να μπει η βοήθειά μας στην πόλη», πρόσθεσε υποσχόμενος να προσπαθήσει άλλη μια φορά να μεταφερθούν εκεί «αύριο», δηλαδή σήμερα, Σάββατο, τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

«Οι πολιορκίες είναι μια μεσαιωνική πρακτική» που απαγορεύεται από τους σύγχρονους νόμους του πολέμου, υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στίβεν Κόρνις, ο επικεφαλής της MSF Ελβετίας και ένας από τους συντονιστές της δράσης αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Ουκρανία.

«Η πολιορκημένη Μαριούπολη είναι αυτή τη στιγμή η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον πλανήτη. 1.582 άμαχοι σκοτωμένοι σε 12 ημέρες, θαμμένοι μέσα σε κοινούς τάφους όπως αυτός», κατήγγειλε από την πλευρά του χθες, Παρασκευή, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα με μήνυμά του στο Twitter που συνοδευόταν από την φωτογραφία μιας τάφρου.

Η Ιουλία και ο σύζυγός της είναι από τους λίγους που κατάφεραν να διαφύγουν από τη Μαριούπολη από την αρχή της πολιορκίας, αφού πέρασαν κατατρομαγμένοι από ρωσικά σημεία ελέγχου. «Στο δρόμο, είδαμε πολιτικά οχήματα καμένα, μερικές φορές αναποδογυρισμένα. Καταλάβαμε πως οι Ρώσοι είχαν πυροβολήσει εναντίον τους», αφηγείται.

Εκτός από τη Μαριούπολη, οι Ρώσοι επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις πόλεις Κρίβι Ριγκ, Κρεμεντσούκ, Νικόπολη και Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Όμως κύριος στόχος τους παραμένει το Κίεβο, το οποίο επιχειρούν να περικυκλώσουν. Είναι παρόντες στα προάστια της πόλης και προσπαθούν να εξαλείψουν την άμυνά της σε τοποθεσίες δυτικά και βόρεια της πόλης για να την «αποκλείσουν», δήλωσε το ουκρανικό επιτελείο.

«Το Κίεβο είναι σύμβολο της αντίστασης» και προετοιμάζεται για «λυσσαλέα αντίσταση», λέει σ’ ένα βίντεο ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης (SES) της Ουκρανίας ανέφεραν ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη κατεψυγμένων τροφίμων μετά από βομβαρδισμό νωρίς το Σάββατο και δημοσίευσε εικόνες ενός κτιρίου με φλόγες και καπνό να βγαίνουν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

The fire at the storage units of frozen products in Kvitneve, Kyiv oblast, after the attack by Russian forces tonight. Photo – @SESU_UA pic.twitter.com/CLQIZ69ASY

— UkraineWorld (@ukraine_world) March 12, 2022