Βομβαρδισμοί σε περιοχές αμάχων στο Ντνίπρο-Φιλορώσοι αυτονομιστές κατέλαβαν τη Βολνοβάχα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος νεκρός στο Ντνίπρο, χτυπήθηκαν παιδικός σταθμός, πολυκατοικία και βιοτεχνία – Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν δύο στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις στο Λουτσκ και το Ιβάνο-Φρανκίβσκ και «περικυκλώνουν» μεγάλες ουκρανικές πόλεις – Φιλορώσοι αυτονομιστές κατέλαβαν τη Βολνοβάχα

Preliminarily one person was killed. pic.twitter.com/IBOvw05m0T

❗Around 06:10 in Novokodatsky, a district of #Dnipro , there were three #airstrikes on the city, namely a hit near a kindergarten and an apartment building, and a hit on a two-story shoe factory with subsequent combustion.

Η πόλη αυτή παρέμενε μέχρι σήμερα –συγκριτικά– αλώβητη από τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων.

Ο ρωσικός στρατός κατέστρεψε δύο στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε μια υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς επίθεση εναντίον δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων στις πόλεις Λουτσκ και Ιβάνο-Φρανκίβσκ στην Ουκρανία και τις κατέστησε μη επιχειρησιακές, ανακοίνωσε ο Ιγκόρ Κονασένκοφ εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει περισσότερες από 3.210 στρατιωτικές υποδομές και εξοπλισμό της Ουκρανίας.

❗️ Two boiler plants stopped working in #Lutsk because of explosions caused by #Russian missiles. pic.twitter.com/kVBFDDj7RQ

Νωρίτερα ο Κονασένκοφ είχε επισημάνει ότι οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες κατέλαβαν την ουκρανική πόλη Βολνοβάχα που βρίσκεται βόρεια της Μαριούπολης, μια πόλη-λιμάνι στην Αζοφική θάλασσα που πολιορκείται εδώ και ημέρες από τον ρωσικό στρατό.

Η Βολνοβάχα θεωρείται στρατηγικής σημασίας καθώς αποτελεί τη βόρεια πύλη εισόδου προς τη Μαριούπολη.

Εξάλλου το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι περίπου 222.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Ουκρανία προς τη Ρωσία και τις δύο αποσχισθείσας επαρχίες στην ανατολική Ουκρανία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ.

Περικυκλώνονται ουκρανικές πόλεις

Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να περικυκλώσει διάφορες ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, του Κιέβου, δήλωσε χθες ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στην Ουάσινγκτον.

Σε «Χάρκοβο, Τσερνιγκίβ, Μαριούπολη – βλέπουμε προσπάθειες να περικυκλωθούν», είπε ο αξιωματούχος χθες Πέμπτη το βράδυ.

Το «ίδιο είδος» κινήσεων παρατηρείται γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, με «πολλές γραμμές προώθησης» των ρωσικών στρατευμάτων, πρόσθεσε. Ο ρωσικός στρατός προέλασε «περίπου 5 χιλιόμετρα» τις προηγούμενες 24 ώρες, υπολόγισε. Έχει επομένως αποκτήσει κάποια «ορμή», πάντως «όχι πολλή», σημείωσε.

Διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο έχει «ισχυρή άμυνα».

Παραδέχθηκε ότι είναι αδύνατον να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή πότε ο ρωσικός στρατός θα εισβάλει στο Κίεβο. Σε ορισμένα σημεία, οι μονάδες του βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας, αναγνώρισε.

Ukraine war: Russian soldiers edge closer to Kyiv – as satellite images show large convoy ‘has dispersed’ https://t.co/EKrMQ7Lhum

Στο μεταξύ δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar δείχνουν ότι η μεγάλη ρωσική οχηματοπομπή που βρισκόταν βορειοδυτικά του Κιέβου, κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, διασκορπίστηκε και αναδιατάχθηκε.

Η Maxar εξήγησε ότι οι εικόνες δείχνουν ίλες τεθωρακισμένων να ελίσσονται μέσα σε πόλεις και διαμέσου πόλεων κοντά στο αεροδρόμιο. Ορισμένα από τα στοιχεία της γιγαντιαίας οχηματοπομπής έλαβαν θέσεις κοντά στη Λουμπιάνκα, με πολλά ρυμουλκούμενα πυροβόλα να έχουν πλέον τοποθετηθεί σε θέσεις βολής.

RAW: The situation was dire in Ukraine’s Mariupol, as civilians remained trapped without water or power amid heavy bombardment by Russian forces.

Shelling continued despite an attempted cease-fire to allow people to escape fighting. pic.twitter.com/Sxmc71Gqan

— DW News (@dwnews) March 11, 2022