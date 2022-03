Ζελένσκι: «Στηρίξτε την Ουκρανία - Αν πέσoυμε, θα πέσει όλη η Ευρώπη»

Το νέο διάγγελμα του Ουκρανού προέδρου προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνες που είχαν τοποθετηθεί σε πόλεις της Πολωνίας, της Γεωργίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ουγγαρίας. Στην αρχή της ομιλίας του, ο Ζελένσκι τήρησε ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς του πολέμου.

«Στηρίξτε την Ουκρανία. Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη. Αν κερδίσουμε και είμαι σίγουρος γι’ αυτό, θα είναι πράγματι μια μεγάλη νίκη για τη Δημοκρατία. Θα είναι μια νίκη για την ελευθερία», είπε, ενώ τις τελευταίες ώρες ζητά εκ νέου βοήθεια από τη Δύση και λίγο πριν από τον τρίτο συνομιλιών ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ενδώσει σε πιέσεις για υποχωρήσεις.

In the centre of Tbilisi, #Georgia — a country invaded by Russia in 2008, thousands of #Georgians 're watching @ZelenskyyUa 's latest speech: "Support Ukraine," he says. “If #Ukraine falls, so does all of Europe.” pic.twitter.com/PgHahjhRYT

