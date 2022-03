Ο Λουκασένκο ίσως αποκάλυψε κατά λάθος σχέδια ρωσικής εισβολής

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συνάντησης του Λουκασένκο με το συμβούλιο ασφαλείας του, ο Λευκορώσος πρόεδρος βρέθηκε μπροστά σε έναν χάρτη στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς το σχέδιο μάχης της Ρωσίας στην Ουκρανία και το πλάνο για την κατάληψη βασικών πόλεων.

At today’s security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM

