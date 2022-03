Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησε ο βομβαρδισμός στο Κίεβο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πυρά έχουν χτυπήσει και τον τηλεοπτικό πύργο.

Επίθεση στο κέντρο υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας και στο κέντρο πληροφορήσης και ψυχολογικών επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων με όπλα υψηλής ακριβείας στο Κίεβο για να καταστείλει τις επιθέσεις εναντίον διαφόρων κρατικών θεσμών και Ρώσων πολιτών, είχε προαναγγείλει νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Μάλιστα η Μόσχα προειδοποίησε τους κατοίκους που ζουν κοντά σε πύργους επικοινωνιών κοντά στο αρχηγείο στο κέντρο του Κιέβου να εκκενώσουν τα σπίτια τους για τη δική τους ασφάλεια.

Εντωμεταξύ έδω και λίγη ώρα ακούγονται εκρήξεις στο Κίεβο.

Ο απόλυτος τρόμος επικρατεί από το πρωί στο Κίεβο μετά τις δορυφορικές εικόνες που αποκάλυψαν την ρωσική φάλαγγα των 64 χιλιομέτρων να βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα.

Βίντεο που κυκλοφορούν αυτή την ώρα στο διαδικτύου αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό όπου Ουκρανοί μαζικά επιχειρούν να εγκαταλείψουν την πόλη υπό τον φόβο μίας ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH

Νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, κάποιοι κρατώντας στην αγκαλιά τους τα κατοικίδια τους, προσπαθούν να επιβιβαστούν στο τρένο που είναι ήδη γεμάτο από επιβάτες καθώς φοβούνται ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία τους ευκαιρία να φύγουν από το Κίεβο.

Chaotic, desperate scenes at Kyiv Central Railway as people scramble for limited space on trains going west. Can’t believe what I’m seeing. A mother was just briefly separated from her child on the platform and her scream was something I’m not sure I can find words to describe. pic.twitter.com/RKNFifZj2n

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2022