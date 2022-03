Ηρωικές εικόνες στο Χάρκοβο: Άοπλοι κάτοικοι στέκονται μπροστά στα ρωσικά άρματα τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο

Το σθένος, η αγάπη για την πατρίδα τους και η αντίστασή τους στις ρωσικές δυνάμεις, όπως καταγράφονται σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύονται, καθόλη τη διάρκεια της εισβολής, έχουν συγκινήσει πολλές φορές τη διεθνή κοινή γνώμη, ενισχύοντας τις προσπάθειες στήριξης και συμπαράστασης των πολιτών ανά τον κόσμο.

Νέα βίντεο δείχνουν κατοίκους του Χάρκοβο να αντιστέκονται σθεναρά και να στέκονται μπροστά σε ρωσικά άρματα μάχης τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο, προσπαθώντας να εμποδίσουν την προέλασή τους, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν κεντρικά σημεία της πόλης, κτίρια και υποσταθμούς ηλεκτροδότησης.

Δείτε το βίντεο:

Civilians in #Chernihiv region block the way for #Russian vehicles. They sing the #Ukrainian #anthem.

And they thought to conquer this nation in a couple of days? pic.twitter.com/J5U8Z5wKqC

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022