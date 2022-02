Πόλεμος στην Ουκρανία: Στα 25 χλμ από το κέντρο του Κιέβου οι Ρώσοι, λένε οι ΗΠΑ

Οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι η πρόοδος των Ρώσων στο πεδίο της μάχης «παραμένει αργή», ωστόσο τα πέντε χιλιόμετρα δεν αποτελούν αμελητέα απόσταση, αν αναλογιστεί κάποιος και την αντίσταση που έχουν βρει από τον ουκρανικό στρατό. «Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τώρα στα 25 χιλιόμετρα απόσταση από το Κίεβο», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στους ρεπόρτερ που κακλύπτουν το ρεπορτάζ.

“Kiev, my gentle home”. That’s how Russian genius Mikhail Bulgakov spoke of this beautiful city. Right now the gentle home is under the biggest missile attack ever. From other kind of Russians. pic.twitter.com/nvHNNUQVJM

