Νέα επικοινωνία Μπάιντεν-Ζελένσκι - Συμφώνησαν για «αντιπολεμικό συνασπισμό» και ενισχυμένες  κυρώσεις στη Ρωσία

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Τwitter ο Ουκρανός πρόεδρος, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε «ενισχυμένη στρατιωτική βοήθεια» καθώς και στη δημιουργία «αντιπολεμικού συνασπισμού».

Επίσης, αναφέρθηκε ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας θα ενισχυθούν. Ο Ζελένσκι εξέφρασε τέλος την «ευγνωμοσύνη» του για την ισχυρή στήριξη που παρέχει η Ουάσινγκτον στην Ουκρανία.

«Η ενίσχυση των κυρώσεων, η ουσιαστική αμυντική βοήθεια και ένας αντιπολεμικός συνασπισμός μόλις συζητήθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ευχαριστούμε τις ΗΠΑ για την σθεναρή υποστήριξη στην Ουκρανία!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στον λογαριασμό του στο Twitter.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS . Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε εμφανιστεί δυσαρεστημένος από τη Δυτική αντίδραση στη ρωσική εισβολή, δηλώνοντας ότι «μείναμε μόνοι». Επίσης με βίντεο που έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα δηλώνει ότι παραμένει στο Κίεβο που πολιορκείται από ρωσικές δυνάμεις. «Είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κίεβο. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε βίντεο που αναρτήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο και την ομάδα του έξω από το προεδρικό μέγαρο.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022