ΕΜΑ: «Πράσινο φως» για το χάπι της Pfizer κατά της COVID-19

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι συνιστά άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το αντιϊκό χάπι κατά της COVID-19 της Pfizer, το «Paxlovid», που χορηγείται από το στόμα.

Η επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων του EMA (CHMP) συνέστησε την έγκριση του Paxlovid για τη θεραπεία από την COVID-19, σε ενήλικες που δεν χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο και που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά.

EMA recommends authorising the oral antiviral #Paxlovid for treating #COVID19 in adults who do not require supplemental oxygen and who are at increased risk of severe disease.

