Ένταση και επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μέτρων για την πανδημία στις Βρυξέλλες (Video, Εικόνες)

Περίπου 50.000 χιλιάδες άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδήλωσαν σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά των υγειονομικών μέτρων για την πανδημία, κατά του υγειονομικού πάσου και του υποχρεωτικού εμβολιασμού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αρκετοί συμμετέχοντες έφτασαν στις Βρυξέλλες με πούλμαν από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Πολωνία…), στο κάλεσμα κινημάτων όπως η «Παγκόσμια Διαδήλωση για την Ελευθερία» (World Wide Demonstration for Freedom) και οι «Ευρωπαίοι Ενωμένοι για την Ελευθερία» (Europeans United for Freedom), καθώς και στο κάλεσμα περίπου 600 ευρωπαϊκών τοπικών ενώσεων, σύμφωνα με το βελγικό Τύπο.

Πρόκειται για την πέμπτη διαδήλωση κατά των υγειονομικών μέτρων που γίνεται στις Βρυξέλλες, μέσα σε διάστημα δύο μηνών. Σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα, η πορεία, που ξεκίνησε γύρω στις 11π.μ. (τοπική ώρα) στο “Gare du Nord” κατευθύνθηκε προς την καρδιά της ευρωπαϊκής συνοικίας, στην πλατεία Schuman και με προορισμό το «Parc du Cinquantenaire», όπου οι διοργανωτές εκφώνησαν ομιλίες. Οι περισσότεροι διαδηλωτές δεν φορούσαν μάσκα και φώναζαν ένα κυρίως σύνθημα: «ελευθερία».

BREAKING: Police have been pictured firing teargas during a demonstration in Belgium against the government's restrictions to contain the spread of #COVID19.https://t.co/26wH8cVnZd

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/qA5zlZNUEw

— Sky News (@SkyNews) January 23, 2022