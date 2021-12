Χονγκ Κονγκ: Μεγάλη φωτιά στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου με 300 εγκλωβισμένους (Video)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Χονγκ Κονγκ στις 12:37 μ.μ. τοπική ώρα, σήμερα Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021.



Όπως αναφέρει το Sputnik, σύντομα αναβαθμίστηκε σε «περιστατικό επιπέδου τρία». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στον κόλπο Causeway, ενώ όπως αναφέρει η αστυνομία «εκατοντάδες» παραμένουν εγκλωβισμένοι στις φλόγες.

Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά, ενώ έχουν στήσει σκάλες προκειμένουν να σώσουν τους εγκλωβισμένους.

Smoke at Hong Kong’s World Trade Centre pic.twitter.com/nfK1IqoaLf — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

Το Al Jazeera κάνει λόγο για 300 εγκλωβισμένους, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 τραυματίες.

Trapped people being rescued at Hong Kong’s World Trade Centre after a major fire pic.twitter.com/1XHGmVr9sz — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) December 15, 2021

Μάρτυρες έκαναν λόγο για πυκνό καπνό που έβγαινε από την εξωτερική σκαλωσιά τοίχου, καθώς το κτίριο βρίσκεται υπό ανακαίνιση.

#BREAKING: A huge fire broke out noon today at the World Trade Center in Causeway Bay, #HongKong, trapping around 100 people. Heavy smoke is seen billowing from the building which was undergoing a decoration. Rescue is going on. pic.twitter.com/LwjGdndj16 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 15, 2021

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο σε χώρο όπου γίνονται εργασίες ανάπλασης. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και σήμαναν συναγερμό επιπέδου τρία. Κάλεσαν τους εγκλωβισμένους μέσα στο κτίριο να μην κατέβουν κάτω αλλά να παραμείνουν σε ασφαλείς ορόφους. Όπως γίνεται αντιληπτό, 60 άτομα είναι εγκλωβισμένα στον πέμπτο όροφο, ενώ άλλα 100 στον 39ο όροφο.

#Breaking: A fire broke out on Wednesday noon at the World Trade Center at Causeway Bay in #HongKong, trapping about 100 people and causing two injuries so far. The rescue is underway. pic.twitter.com/KYvcYM3ZiL — Global Times (@globaltimesnews) December 15, 2021

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας South China Morning Post, περισσότεροι από 300 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στην ταράτσα του ουρανοξύστη. Απόλυτα ψύχραιμοι και πειθαρχημένοι, περιμένουν τη διάσωσή τους.

Μεταξύ των εγκλωβισμένων είναι άνθρωποι που είχαν πάει για ψώνια ή σε κάποιο εστιατόριο του κτιρίου αυτού των 38 ορόφων, μέσα στο οποίο υπάρχουν γραφεία, εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια.

At least two people injured, more than 100 people awaiting rescue following three-alarm fire at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay pic.twitter.com/5d3yqOvq4O — Factal News (@factal) December 15, 2021

Σύμφωνα με την αστυνομία, είναι περίπου 100 οι άνθρωποι, που μεταφέρθηκαν από ένα εστιατόριο στην ταράτσα του, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και η αίθουσα του εστιατορίου γέμισε καπνό, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο RTHK.