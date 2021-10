Έκρηξη σε τζαμί στο Αφγανιστάν - Φόβοι για εκατόμβη νεκρών (Video - Σκληρές εικόνες)

Ανταποκριτής του Iran International ανέφερε μάλιστα, στο Twitter ότι σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

#BREAKING : A witness says possibly more than 100 people were killed and more than 200 others were wounded as a result explosion inside a Shia mosque in Kunduz.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας, ή τοποθέτηση εκρηκτικών στον χώρο.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε σιιτικό τέμενος στην επαρχία Κουντούζ στη διάρκεια της μουσουλμανικής προσευχής της Παρασκευής, που είναι ιερή μέρα για τους Μουσουλμάνους. Το Ειδησεογραφικό Πρακτορείο Reuters να μιλά για δεκάδες νεκρούς και άλλα πρακτορεία να ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων σε περισσότερα από 100. Ίσως & 150.

Kunduz, Afghanistan 🇦🇫!! Blast inside the mosque.. many innocent people have died!! May the curse of all the people be on the perpetrators and their masters!!!💥👀🔥 pic.twitter.com/ZrC61L5TKL

— waheed (@Waheed0819) October 8, 2021