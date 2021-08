Πάνω από 40 νεκροί - σχεδόν 120 τραυματίες από τις εκρήξεις στην Καμπούλ - Video

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει διευκρινιστεί. Ένα στέλεχος των Ταλιμπάν είπε ότι 13-20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, σκοτώθηκαν. Πηγές του αφγανικού υπουργείου Υγείας ανέβασαν τον αριθμό αυτόν σε τουλάχιστον 40, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε εκατοντάδες. Ένα χειρουργείο, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα μιας ιταλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, ανέφερε ότι νοσηλεύει περισσότερους από 60 τραυματίες. Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και Αμερικανοί στρατιώτες – οι πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς κάνουν λόγο για τρεις ή τέσσερις νεκρούς και απροσδιόριστο αριθμό τραυματιών.

Σε πάνω από 40 ανέρχονται οι νεκροί και σε σχεδόν 120 οι τραυματίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με τους New York Times.

Το ρωσικό πρακτορείο Sputnik επικαλούμενο μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, προσθέτοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Αιμόφυρτα πτώματα

Σε πλάνα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας Αφγανός δημοσιογράφος διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα, σε έναν δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης επίθεσης (…) Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε τουλάχιστον άλλη μία έκρηξη στο ή κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον, σε μικρή απόσταση από την Πύλη Αμπέι», έγραψε στο Twitter ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε εν μέσω του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο, όπου συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί με την ελπίδα ότι θα βρουν μια θέση σε ένα αεροπλάνο για να φύγουν. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 31 Αυγούστου.

«Ήταν μια πελώρια έκρηξη, ανάμεσα στο πλήθος που περίμενε έξω από μια πύλη του αεροδρομίου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας που δήλωσε ότι ονομάζεται Μιλάντ. «Όταν οι άνθρωποι άκουσαν την έκρηξη, προκλήθηκε πανικός. Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος που περίμενε», είπε ένας άλλος μάρτυρας που είδε «έναν άνδρα να τρέχει κρατώντας στην αγκαλιά του ένα τραυματισμένο παιδί».

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αιμόφυρτοι άνθρωποι μεταφέρονται με χειράμαξες, ένα παιδί αρπάζει το χέρι ενός άνδρα που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Πυκνός καπνός υψώθηκε στον αέρα, ενώ άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις, για να φύγουν όσο το δυνατόν πιο μακριά.

Λίγο αργότερα, ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε να μεταφέρονται τουλάχιστον πέντε πτώματα και δεκάδες τραυματίες σε ένα κοντινό νοσοκομείο, της ιταλικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης Emergency.

Ο Ακράμ Λουμπέγκα, ένας 26χρονος Ουγκαντέζος που εργάζεται στο αεροδρόμιο, για μια εταιρεία εστίασης, είπε ότι ακούστηκε η έκρηξη, αλλά κανείς δεν ήξερε τι συνέβη. «Φυσικά, όλοι φοβηθήκαμε. Όλων τα νεύρα είναι τεντωμένα. Στρατιώτες αναπτύχθηκαν γύρω από το αεροδρόμιο» καθώς εκφράζονταν φόβοι και για νέες επιθέσεις», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης για τις εκρήξεις. Η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί τους νωρίτερα προέτρεψαν τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο αεροδρόμιο επειδή υπήρχε απειλή για επίθεση αυτοκτονίας από το Ισλαμικό Κράτος, τους τζιχαντιστές που είναι εχθροί τόσο της Δύσης όσο και των Ταλιμπάν.

Τις τελευταίες 12 ημέρες οι δυτικές χώρες έχουν απομακρύνει από το Αφγανιστάν περίπου 100.000 ανθρώπους, κυρίως Αφγανούς που συνεργάστηκαν μαζί τους. Παραδέχονται όμως ότι χιλιάδες άλλοι θα μείνουν πίσω μετά την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών στο τέλος του μήνα.

Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η έκρηξη φαίνεται ότι ήταν επίθεση αυτοκτονίας. Ένας αυτόπτης μάρτυρας στην Καμπούλ είδε πολλούς τραυματίες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, να περιμένουν έξω από ένα νοσοκομείο για να τους λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Το στέλεχος των Ταλιμπάν είπε ότι και πολλοί φρουροί Ταλιμπάν είναι μεταξύ των τραυματιών. «Οι φρουροί μας (στο αεροδρόμιο) διακινδυνεύουν επίσης τη ζωή τους, αντιμετωπίζουν και αυτοί την απειλή του Ισλαμικού Κράτους», είπε.

Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για 13 νεκρούς μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπουλ, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν

Αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση που εξαπολύθηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ένας αριθμός στρατιωτών σκοτώθηκε στην πολύπλοκη βομβιστική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ», τόνισε ο Κίρμπι σε ανακοίνωσή «Πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Πηγές στο Reuters έκαναν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες.

Η Wall Street Journal ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενη έναν Αμερικανό αξιωματούχο ότι τουλάχιστον τέσσερις Αμερικανοί πεζοναύτες σκοτώθηκαν και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν πριν από λίγο φόβους για περαιτέρω επιθέσεις στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

Επίσης δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τον Λευκό Οίκο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σκοπεύει να μεταθέσει την ημερομηνία αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν – 31η Αυγούστου – ως αποτέλεσμα των σημερινών πολύνεκρων εκρήξεων στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε στο Reuters καλά ενημερωμένη πηγή για την κατάσταση.

