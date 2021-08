Δραματική κατάσταση με τις φωτιές στην Τουρκία - 6 νεκροί & εκκενώσεις τουριστικών θερέτρων (Video)

Ο υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Μπεκίρ Πακντεμιρλί δήλωσε χθες ότι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες εκδηλώθηκαν συνολικά 101 πυρκαγιές, εκ των οποίων 91 ήταν υπό έλεγχο.

Η έντονη ζέστη και οι δυνατοί άνεμοι, για πολλούς ευθύνονται για τις τεράστιες πυρκαγιές που κατακαίνε τη γείτονα.

Ο αριθμός των νεκρών από τις φωτιές στην Τουρκία αυξήθηκε σε έξι το Σάββατο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τις προσπάθειες να σβήσουν τη φωτιά στο Manavgat. Σύμφωνα με τη Daily Sabah οι πέντε από τους έξι έχασαν τη ζωή τους στο Manavgat ενώ υπάρχει και ένας νεκρός στη Μαρμαρίδα. Και οι δύο πόλεις βρίσκονται στις μεσογειακές ακτές της Τουρκίας και αποτελούν τουριστικούς προορισμούς.

Ο υπουργός Υγείας Fahrettin Koca δήλωσε ότι 400 άτομα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Manavgat χρειάστηκε να νοσηλευτούν, όλοι τους όμως έχουν πάρει τώρα εξιτήριο, ενώ 10 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Στη Μαρμαρίδα, 159 άτομα χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο, ενώ ένας ακόμη σοβαρά τραυματισμένος πολίτης νοσηλεύεται.

Την ίδια ώρα χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Ο καπνός από τις φωτιές στη δυτική και στη νότια Τουρκία, μάλιστα, έφθασε στο νησί της Κύπρου, 150 χλμ. μακριά, όπως φάνηκε από τις δορυφορικές εικόνες

Οι πυρκαγιές σε όλη την Τουρκία από την Τετάρτη έχουν κάψει δάση και οικισμούς, ενώ ανάγκασαν χωριά και τουριστικούς προορισμούς να εκκενωθούν.

Not a scene from a horror movie, much much more frightening than that. This is one of 13 (so far) raging fires across Turkey. 😢😢😢

Marmaris, Southern Turkey. Marmaris #PrayForTurkeyWE#PrayForTurkey#TuerkiyeYanıyor #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #TürkiyeYanıyor pic.twitter.com/0f4PXMRkOJ

— Asfandiyar Shah 🇵🇰 (@Asfandiyarshah1) July 30, 2021