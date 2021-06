Στις φλόγες τυλίχθηκε ξενοδοχείο στη Μαδρίτη (Video)

Η φωτιά, της οποίας τα αίτια μέχρι αυτή την ώρα είναι άγνωστα, δημιούργησε μια τεράστια στήλη καπνού και είναι ορατή από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Πυροσβέστες και οχήματα από τουλάχιστον πέντε πυροσβεστικούς σταθμούς βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση, ανέφερε η La Vanguardia.

Η εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της Μαδρίτης, διαβεβαίωσε, μέσω του τηλεοπτικού σταθμού TeleMadrid ότι η πυρκαγιά έχει ήδη τεθεί υπό έλεγχο. «Η πυροσβεστική και οι πρώτες βοήθειες δεν χρειάστηκε να φροντίσουν κάποιον που τραυματίστηκε ή εισέπνευσε καπνό» τόνισε.

Big fire Hotel Neuvo in #Madrid by the M30 pic.twitter.com/C4rjwgdL7f

