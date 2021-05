Κατέρρευσε από ισραηλινά πυρά το κτίριο όπου στεγάζονταν Associated Press και Al Jazeera

Οι IDF επιβεβαιώνουν τον βομβαρδισμό

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό του πολυώροφου κτιρίου στη Λωρίδα της Γάζας σημειώνοντας πως το εν λόγω κτίριο το χρησιμοποιούσε η Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τις IDF, το κτίριο, όπου στεγάζονταν τα γραφεία του Associated Press και του Al Jazeera, χρησιμοποιείτο από τη Χαμάς ως κεντρικά των υπηρεσιών πληροφοριών της, μεταξύ άλλων.

«Οι Ισραηλινών Δυνάμεις Άμυνας έπληξαν έναν αριθμό τέτοιων κτιρίων τις τελευταίες ημέρες, όμως πριν το κάνουμε, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να προσπαθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι άμαχοι δεν θα πληγούν. Καλέσαμε τους ενοίκους του κτιρίου και τους ειδοποιήσαμε να φύγουν. Στείλαμε μηνύματα sms…. Παρείχαμε επαρκή χρόνο για την εκκένωση του κτιρίου», επισημαίνουν οι IDF στην αγγλική έκδοση του λογαριασμού τους στο Twitter.

«Θα το πούμε ξανά: Όταν η Χαμάς εγκαθιστά στρατιωτικά στοιχεία στο εσωτερικό ενός τέτοιου κτιρίου, αποτελεί έναν νόμιμο στρατιωτικό στόχο. Πρόκειται ξεκάθαρα για διεθνές δίκαιο. Όλα τα πολυώροφα κτίρια, που στοχοθέτησαν οι IDF, χρησιμοποιούντο για στρατιωτικούς σκοπούς, το καθένα εξ αυτών», τονίζουν οι IDF.

