O Μπόρις Τζόνσον έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca

Ο 56χρονος επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης πραγματοποίησε το εμβόλιο στο νοσοκομείο St Thomas του Λονδίνου, σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του οποίου είχε νοσηλευθεί όταν έπασχε και ο ίδιος από τη νόσο.

Επισημαίνεται ότι ο Τζόνσον έγινε έτσι μέρος των 26 εκατ. ανθρώπων που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία).

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.

Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.

Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.

Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021