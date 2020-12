Βέλγιο και Ιταλία χαιρετίζουν την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Μ. Βρετανίας και Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο δήλωσε ότι η συμφωνία προσφέρει τη δυνατότητα διατήρησης μιας ισχυρής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο και «παρέχει κρίσιμες εγγυήσεις για δίκαιο ανταγωνισμό με τις εταιρείες μας».

«Στο τέλος, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία για μένα: η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας για τα οικονομικά συμφέροντα του Βελγίου. Πρέπει να προστατεύσουμε τις βελγικές εταιρείες μας από τον αθέμιτο βρετανικό ανταγωνισμό», επεσήμανε ο Ντε Κρο σε ανακοίνωσή του.

«Με αυτήν τη συμφωνία μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας τις έντονες συνομιλίες των τελευταίων τεσσάρων ετών. Τώρα μπορούμε να εργαστούμε για την οικοδόμηση μιας νέας, ισχυρής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, που υπήρξε ανέκαθεν ένας ιστορικός εταίρος της χώρας μας. Είναι πλέον καιρός να κοιτάξουμε το μέλλον», συμπλήρωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός.

Με τη σειρά του ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, χαρακτήρισε «καλά νέα» τη συμφωνία Βρυξελλών-Λονδίνου, τονίζοντας ότι η Μ. Βρετανία θα παραμείνει ένας κεντρικός εταίρος και σύμμαχος της Ε.Ε. και της Ιταλίας.

«Τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και πολιτών είναι διασφαλισμένα», σημείωσε ο Κόντε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Good news: deal between the EU and the UK has been agreed. Interests and rights of European businesses and citizens guaranteed. The UK will be a central partner and ally for the EU and Italy.

