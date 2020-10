ΗΠΑ-Εκλογές: Ο Τραμπ «ευθύνεται» για τόσους θανάτους και δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία

Αντιμέτωποι στο δεύτερο και τελευταίο debate, πριν τις προεδρικές εκλογές, βρέθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν στο Νάσβιλ του Τένεσι.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία Τζο Μπάιντεν επέκρινε με σφοδρότητα τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο δεύτερο και τελευταίο ντιμπέιτ τους για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία του κορωνοϊού, ο οποίος κατ’ αυτόν πρακτικά του στερεί το δικαίωμα να διεκδικεί το ανώτατο αξίωμα στη χώρα.

«Κάποιος που είναι υπεύθυνος για τόσους νεκρούς δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο ένοικο του Λευκού Οίκου πως συνεχίζει «πάντα να μην έχει σχέδιο» για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. «Θα βάλω τέλος σε αυτό», πρόσθεσε.

Πάνω από 222.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της COVID-19 στις ΗΠΑ, τη χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία.

Ο Μπάιντεν προειδοποίησε πως η χώρα οδεύει σε «μαύρο χειμώνα».

Ο Τραμπ, που απάντησε πως η κυβέρνησή του δίνει «σθεναρή μάχη» με την πανδημία, απέρριψε την πρόβλεψη αυτή, λέγοντας «δεν νομίζω διόλου πώς θα έχουμε μαύρο χειμώνα ανοίγουμε τη χώρα μας». Κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι μιλάει έτσι γιατί έχει την πολυτέλεια να αποφεύγει να βγαίνει έξω εν μέσω της πανδημίας, ενώ αντίθετα οι Αμερικανοί πρέπει να δουλέψουν.

«Δεν μπορούμε να κλειδωθούμε σε ένα υπόγειο, όπως κάνει ο Τζο», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας για νιοστή φορά τη συγκεκριμένη μομφή σε βάρος του αντιπάλου του.

Ο Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για την πανδημία του κορονοϊού αποκλειστικά στην Κίνα. Επανέλαβε εξάλλου ότι ο ίδιος έχει «ανοσία», αναφερόμενος στο ότι αποθεραπεύτηκε αφού μολύνθηκε πρόσφατα. «Έχουμε ένα εμβόλιο που έρχεται, είναι έτοιμο, θα ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες», είπε — αποφεύγοντας να δώσει πιο σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Εάν εκλεγώ, Μόσχα και Τεχεράνη θα πληρώσουν για την ανάμιξή τους στις αμερικανικές εκλογές»

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε ότι η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν θα κληθούν να δώσουν λογαριασμό για τις προσπάθειές τους να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

«Οποιαδήποτε χώρα ανακατεύεται στις εκλογές μας θα πληρώσει το τίμημα εάν εκλεγώ, διότι πλήττει την εθνική μας κυριαρχία», τόνισε ο Μπάιντεν, ο οποίος αναφέρθηκε ονομαστικά στη Ρωσία, στην Κίνα και στο Ιράν.

Επιτέθηκε στον Τραμπ, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει υπερβολικά ήπια την ανάμιξη της Μόσχας στις αμερικανικές εκλογές. «Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο πρόεδρος είναι απρόθυμος να τα βάλει με τον Πούτιν», είπε.

Ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες του Μπάιντεν, αντέτεινε ότι η κυβέρνησή του πούλησε όπλα στην Ουκρανία για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, ότι οι χώρες-μέλη του NATO δαπανούν πλέον πολύ υψηλότερα ποσά απ’ ό,τι όταν αναλάμβανε την εξουσία για την άμυνά τους, ενώ υπενθύμισε ότι η χερσόνησος της Κριμαίας προσαρτήθηκε στη Ρωσία επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, αντιπρόεδρος της οποίας ήταν ο σημερινός αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές, που πρόκειται να διεξαχθούν σε δώδεκα ημέρες.

