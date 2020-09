Ο Τραμπ πρότεινε στην πρώην εκπρόσωπο Τύπου του να... κοιμηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν -«Για την ομάδα»

Την απαξιωτική συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ έναντι των γυναικών -ακόμη και υπό τύπον «αστειότητας»- αποκαλύπτει, άθελά της, η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς.

Στο βιβλίο της με τίτλο «Speaking for Myself – Faith, Freedoma and the Fight for Our Lives Inside the Trump White House» που θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Τρίτη στις ΗΠΑ, και αντίγραφο του οποίου είδε ο Guardian, η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αναφέρεται σε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του πρώην προϊσταμένου της με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο του 2018, όπου ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας αποδέχθηκε απρόθυμα μια μέντα από τον Τραμπ, αφού προηγουμένως εκείνος του είπε εμφατικά ότι δεν είναι «κάψουλα με δηλητήριο».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν μεταξύ άλλων και για αθλήματα, περιλαμβανομένου του γυναικείου ποδοσφαίρου. Τότε η Σάντερς σήκωσε το βλέμμα της και «παρατήρησα ότι ο Κιμ είχε καρφώσει το βλέμμα του πάνω μου. Τα βλέμματά μας διασταυρώθηκαν και ο Κιμ μου έγνεψε και φάνηκε να μου κλείνει το μάτι. Έμεινα εμβρόντητη. Κατέβασα αμέσως τα μάτια μου και συνέχισα να κρατώ σημειώσεις. Το μόνο που σκεπτόμουν ήταν: «τι έγινε; Σίγουρα ο Κιμ δεν με κοίταξε έτσι»».

Λίγο αργότερα, όταν βρέθηκε με τον Τραμπ και τον τότε προσωπάρχη του, Τζον Κέλι, στην προεδρική λιμουζίνα, η Σάντερς ανέφερε το συμβάν στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο των ΗΠΑ. «Ο Κιμ σου την έπεσε!», είπε ο Τραμπ. «Αλήθεια το έκανε!». Η Σάντερς, που είναι πιστή χριστιανή, του απάντησε: «Σας παρακαλώ, κύριε, σταματήστε!», χωρίς να περιγράφει στο βιβλίο της τα προσβλητικά σχόλια του Τραμπ. «Λοιπόν, Σάρα, κανονίστηκε. Θα πας στη Βόρεια Κορέα και θα κοιμηθείς με τον Κιμ για την ομάδα! Θα λείψεις στον άνδρα και στα παιδιά σου, αλλά θα γίνεις ηρωίδα για τη χώρα σου!», πρόσθεσε αστειευόμενος ο Κέλι και μαζί με τον Τραμπ ξέσπασαν σε «ηχηρά γέλια».

Το βιβλίο της βρίθει εγκωμίων για τον Τραμπ, του οποίου παραμένει φανατική οπαδός, σημειώνει ο Guardian. Η Σάντερς προέρχεται από οικογένεια Ρεπουμπλικανών, είναι κόρη του Μάικ Χάκαμπι, που διεκδίκησε το χρίσμα του κόμματος για την προεδρία το 2008 και το 2016, και φέρεται να κάνει σχέδια για να κατεβεί υποψήφια για τη θέση του κυβερνήτη του Άρκανσο.