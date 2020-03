Διάγγελμα Τζόνσον: Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Βρετανία, από το βράδυ της Δευτέρας (Video)

«Σε όλο τον κόσμο παρακολουθούμε τις καταστροφικές συνέπειες αυτού του αόρατου δολοφόνου. Και έτσι απόψε θέλω να σας ενημερώσω για τα τελευταία βήματα που παίρνουμε προκειμένου να πολεμήσουμε την ασθένεια και τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε» είπε ο Μπόρις Τζόνσον για την πανδημία του κορωνοϊού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, όπως σχολιάζει ο Ελεύθερος Τύπος, φαίνεται πως κάνει στροφή 180 μοιρών από την αρχική αντιμετώπιση ενάντια στην πανδημία του κορωνοϊού.

«Μείνετε σπίτι» προέτρεψε ο Μπόρις Τζόνσον τους Βρετανούς. «Ήρθε η ώρα και για εμάς να κάνουμε περισσότερα. Από απόψε, πρέπει να δώσω στους Βρετανούς πολίτες μια πολύ απλή εντολή – πρέπει να μείνετε σπίτι. Γι’ αυτό το κρίσιμο είναι να σταματήσουμε την εξάπλωση της ασθένειας».

Έτσι, ο Τζόνσον ανακοίνωσε πως για τρεις εβδομάδες, οι μετακινήσεις περιορίζονται στα πολύ βασικά, δηλαδή έξοδο για προμήθεια βασικών αγαθών, κάποια εξάσκηση (μία) την ημέρα, όπως τρέξιμο ή ποδήλατο μόνοι ή με μέλη της οικογένειας. Επιπλέον, θα επιτρέπεται η έξοδος για ιατρικούς λόγους ή προκειμένου να παρέχει κανείς βοήθεια σε άτομα που το έχουν ανάγκη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε επίσης πως η μετακίνηση από και προς τη δουλειά θα επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν είναι εφικτή η τηλεργασία. «Οι παραπάνω είναι οι μόνοι λόγοι για τους οποίους θα μπορείτε να βγείτε από το σπίτι. Δεν πρέπει να συναντιέστε με φίλους. Αν οι φίλοι σας το ζητήσουν, πρέπει αρνηθείτε» είπε ο Μπόρις Τζόνσον.

