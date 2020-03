Βρετανία: Δεν έχουν καταλάβει τίποτα οι πολίτες - Συνωστισμό στο μετρό, σαν κάθε Δευτέρα

Τίποτε δεν έχουν καταλάβει οι Βρετανοί, κι ας βρίσκεται ο πλανήτης σε κόκκινο συναγερμό.

Απίστευτες είναι οι εικόνες από το μετρό του Λονδίνου που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και όλα δείχνουν να κυλούν κανονικότατα, σαν μία οποιαδήποτε Δευτέρα.

Οι εικόνες δείχνουν τον κόσμο να χρησιμοποιεί το μετρό και οι επιβάτες στριμώχνονται ο ένας πάνω στον άλλο, ενώ φαίνεται να μη φορούν καν προστατευτικές μάσκες.

Dear @BorisJohnson @SadiqKhan – plenty of non critical workers on my tube – as a teacher on my way to work this is terrifying – people aren’t getting the message #tfl #london #ukcoronavirus @piersmorgan pic.twitter.com/DBoAHniFQq — Peter Fellows (@mrpeterfellows) March 23, 2020