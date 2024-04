Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Μπήκαν πουλιά στον κινητήρα

Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελεύθεριος Βενιζέλος» πραγματοποιήσε το μεσημέρι της Τετάρτης ένα αεροσκάφος Boeing 737 της Transavia France.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τον αερολιμένα Αθηνών στις 15:00 με προορισμό το Παρίσι, υποχρεώθηκε να προσγειωθεί ξανά σε αυτόν, όταν σήμανε συναγερμός για πουλιά που είχαν μπει στους κινητήρες του.

Η προσγείωση έγινε με ασφάλεια στις 15:41 και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν περιμένοντας ενημέρωση για την πτήση τους, ενώ κινητοποιήθηκε προληπτικά για λόγους πυρασφάλειας η Πυροσβεστική.

#TO3521 from Athens (ATH) to Paris (ORY) is squawking 7700, indicating a general emergency. Reason currently unknown. https://t.co/gumChdkCxf

More info on ‘squawking 7700’ here. https://t.co/CRoOOMhDKB pic.twitter.com/qoA4TDIb9G

— Flightradar24 (@flightradar24) April 24, 2024