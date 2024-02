Επεισόδια στο Σύνταγμα και στην Ομόνοια, μετά την πορεία για τα Τέμπη - Πέταξαν μολότοφ στο προαύλιο της Βουλής (photos)

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Σύνταγμα και στην Ομόνοια μετά την πορεία για τα Τέμπη. Άγνωστοι έριξαν μολότοφ στο προαύλιο της Βουλής και η Αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Στην Ομόνοια η ΕΛ.ΑΣ. ενεργοποίησε τις «Αύρες» και κάνουν ρίψη νερού.

Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν από τις 10 το πρωί και ακολούθησαν πορείες στο κέντρο της Αθήνας για τα Τέμπη. Το μεγάλο σώμα των διαδηλωτών κατευθύνθηκε στη συνέχεια στα γραφεία της Ηellenic Train, σε παράδρομο της Συγγρού.

Στις 2 το μεσημέρι άγνωστοι, κουκουλοφόροι, ξεκίνησαν να πετούν μολότοφ μπροστά από τη Βουλή, κάποιες εκ των οποίων τις έριξαν μέσα στο προαύλιο. Τα ΜΑΤ απάντησαν με δακρυγόνα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας τέσσερα άτομα που είχαν στις τσάντες τους 10 μολότοφ.

Επεισόδια με μολότοφ σημειώθηκαν και στην πορεία για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη.

Την πορεία για τα Τέμπη ακολούθησε και η ανταποκρίτρια της εφημερίδας «Le Monde» και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Marina Refenberg, στο κέντρο της Αθήνας.

«Επεισόδια μπροστά από το ελληνικό κοινοβούλιο για την πρώτη επέτειο από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη», έγραψε.

Clashes in front of the greek parliament for the 1st year anniversary of the train crash in #Τεμπη #Greece pic.twitter.com/Mj5SLydC0h

— Marina Rafenberg (@MarinaRafen) February 28, 2024