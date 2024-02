Ερυθρά Θάλασσα: Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε πως έχει πλήξει συνολικά 230 στόχους των Χούτι στην Υεμένη

Περίπου 230 στόχους έχουν πλήξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Υεμένη από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των Χούτι κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος του Πενταγώνου, προσφέροντας τον πιο λεπτομερή δημόσιο απολογισμό των αεροπορικών επιδρομών της Ουάσινγκτον στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν, επίσης, πλοία που μετέφεραν πολεμική βοήθεια του Ιράν προς τους Χούτι, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραυλικών κεφαλών, συγκροτημάτων αντιαρματικών πυραύλων και άλλων υλικών, δήλωσε ο αναπληρωτής βοηθός υπουργός Άμυνας Ντάνιελ Σαπίρο στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας την Τρίτη.

Ο Σαπίρο διευκρίνισε ότι η βοήθεια αυτή του Ιράν ήταν «σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ότι ενώ τα αμερικανικά πλήγματα έχουν πιθανότατα καταστρέψει εκατοντάδες όπλα των Χούτι, η οργάνωση φαίνεται «να έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις θαλάσσιες επιθέσεις με το υπόλοιπο οπλοστάσιο που έχει απομείνει».

🇾🇪🇬🇧‼️🚨 FOOTAGE: The first pictures of the sunken Rubymar vessel near Aden after a Houthi strike. #Yemen #RedSea #NATO #UK #USA pic.twitter.com/mUpa1u8oOz

