Ένταση στη δομή της Σάμου: Συγκέντρωση μεταναστών υπέρ της Παλαιστίνης - Επιχείρησαν να σπάσουν τις πόρτες

Αναταραχή υπήρξε χθες το βράδυ στην κλειστή δομή της Σάμου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας μεταναστών για τα γεγονότα στην Παλαιστίνη.

Περίπου 700 μετανάστες, Άραβες διαφόρων εθνικοτήτων, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα γεγονότα στην Παλαιστίνη, φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ και κινούμενοι κατά ομάδες συγκεντρώθηκαν μπροστά στην κεντρική πόρτα.

Στις 23:15, ομάδα μεταναστών επιχείρησε να ανοίξει τις πόρτες και να εξέλθει της δομής. Σε εκείνο το σημείο παρενέβη η αστυνομία και προσήγαγε επτά μετανάστες, εκ των οποίων οι πέντε συνελήφθησαν. Οι συλληφθέντες πετούσαν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και προέτρεπαν τους υπολοίπους σε διάπραξη φθορών και αντίσταση κατά των αστυνομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εδώ και μία εβδομάδα η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει αυξημένα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων και εντάσεων με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν μετακινηθεί διμοιρίες των ΜΑΤ σε Κω, Λέρο και Σάμο για αντιμετώπιση ταραχών.

Last night, Palestinian and Syrian refugees in various refugee camps of #Greece rioted and protestsd against #Israel in support of #Hamas terrorists. Greek authorities should deport these Islamists. pic.twitter.com/meMqwxwVZS

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 18, 2023