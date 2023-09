Τραγωδία στη Λιβύη: Ενεπλάκη σε τροχαίο η ελληνική ανθρωπιστική αποστολή, τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί (video)

Άσχημα φαίνεται να είναι τα νέα σχετικά με το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη η ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη, καθώς γίνεται λόγος για νεκρούς.

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Υγείας της ανατολικής κυβέρνησης της Λιβύης ανακοίνωσε ότι τέσσερα μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από το τροχαίο υπάρχουν 15 τραυματίες εκ των οποίων οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο Όθμαν Αμπντουλτζαλέλ σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου, χωρίς να παρέχονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Νωρίτερα πάντως τόσο το ΥΠΕΞ όσο και το ΓΕΕΘΑ στις ανακοινώσεις τους έκαναν λόγο για τροχαίο ατύχημα. Το ΓΕΕΘΑ μιλούσε για ελαφρείς τραυματισμούς, ενώ η είδηση για νεκρούς δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αθήνα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι πληροφορίες της Αθήνας κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς (δυο υγειονομικούς και έναν από το στρατιωτικό προσωπικό) και δύο αγνοούμενους.

Την ίδια ώρα στα social media κυκλοφορούν βίντεο που υποτίθεται απεικονίζουν το λεωφορείο της ελληνικής αποστολής που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media για το τροχαίο της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη:

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

